El caso ocupa las portadas de los periódicos británicos. Un niño de dos años ha muerto de hambre junto al cadáver de su padre fallecido después de sufrir un ataque cardíaco días antes, informa el Daily Mail. El pequeño Bronson fue encontrado en pijama acurrucado junto a su padre Kenneth, de 60 años.

Al tratarse de una familia en riesgo de exclusión, una trabajadora social había visitado la vivienda el pasado 2 de enero, pero al no recibir respuesta se puso en contacto con la policía. El 4 de enero esta empleada volvió a la casa y tampoco nadie le abrió, por lo que volvió a advertir de este hecho a los cuerpos de seguridad.

Finalmente, el 9 de enero, la trabajadora decidió utilizar una llave del propietario para acceder a la vivienda y allí fue cuando se encontró los dos cadáveres. La madre del niño ha confirmado que la última vez que vio a su hijo fue antes de Navidad, después de una pelea con su ex.

Resultados de la autopsia

Según los resultados de la autopsia, el pequeño murió de hambre después de que falleciese su padre, quien estaba desempleado y padecía una afección cardíaca preexistente que le había provocado una ictericia grave en los meses previos a su muerte. El niño también fue clasificado como vulnerable por los servicios sociales, lo que significa que recibía visitas semanales de control.

"No puedo creerlo. Los resultados de la autopsia confirman que el niño muere de hambre porque murió su padre. Creen que Kenneth murió no antes del 29 de diciembre. Significa que si la trabajadora social hubiera presionado para entrar cuando no recibió respuesta el 2 de enero, entonces Bronson todavía habría estado vivo", afirmaba la madre a diferentes medios.