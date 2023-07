En tan solo siete minutos desaparecieron 46.645,78 euros de dos cuentas de una empresa mallorquina depositadas en Bankinter. Así se indica en una denuncia interpuesta ante la Jefatura Superior de Policía de Balears, en la calle Simó Ballester, el mismo día en el que tuvo lugar el suceso.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de marzo cuando desde la empresa se estaban realizando diferentes pagos a proveedores. Fue en ese preciso instante cuando el ordenador de la contable de la empresa se bloqueó. Tras reiniciar la sesión, se le volvieron a solicitar las claves de acceso y diversas coordenadas alegando un fallo en la seguridad del sistema del banco. En apenas unos minutos, el dinero había desaparecido. Al parecer esta suma se transfirió sin El dinero se transfirió sin haberlo ordenado el cliente, de forma inmediata, a seis cuentas: tres de ellas nacionales y otras tantas internacionales.

El cliente nunca realizaba este tipo de transferencias, y además por un valor muy superior al que habitualmente solía efectuar o al límite de 15.000 € que establece el banco para este tipo de operaciones. Las transferencias internacionales no estaban previstas en la ficha del cliente.

Desde la empresa denunciaron que el banco no avisó a sus clientes de que se estaban realizando transferencias de cantidades elevadas y al extranjero desde sus cuentas. «Si la principal labor de un banco es salvaguardar el dinero de sus clientes, está claro que operando online, el dinero no está́a salvo. Nos obligan a estar entrando diariamente en nuestras cuentas para ver si nos han robado o no», afirmaron los denunciantes. De hecho, fue la empresa quien detectó el robo y avisó a la entidad financiera y no al revés. «Trabajamos con otras entidades que cuentan con filtros más modernos y eficaces para que esto no suceda. Bankinter todavía nos hacía operar con tarjetas de coordenadas y con doble check a un e-mail», afirmaron los denunciantes. Por su parte, Bankinter indicó que siguió los protocolos establecidos para estos casos por la Asociación Española de Banca, y que efectuó las comprobaciones oportunas, La empresa ya ha interpuesto la demanda judicial en los juzgados de

Palma en la que le reclama el dinero al banco.