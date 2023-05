"Va a haber asesinatos, y no de lobos": las amenazas que recibe la alcaldesa de Ponga en Asturias

"Va a haber asesinatos y no de lobos". Esta es una de las amenazas que se recibió por teléfono en el Ayuntamiento de Ponga (Asturias) esta semana y por la que la alcaldesa, Marta Alonso (PSOE), pondrá una denuncia ante la Guardia Civil. Y es una de las muchas, asegura, que se reciben desde que el viernes aparecieran dos cabezas de lobo seccionadas en San Juan de Beleño, justo el día que se celebraba allí la reunión del Consejo de Gobierno. Insultos e improperios, además de amenazas, colapsan tanto el teléfono municipal, como los correos electrónicos y las redes sociales del municipio, y también de las regidora.

Las llamadas, presuntamente, responsabilizan al concejo del acto delictivo. También critican las palabras de Alonso, defendiendo a los ganaderos ponguetos y desterrando la posibilidad de que ellos fueran los autores y asegurando, tras condenar el hecho, que lo ocurrido "no representaba" a Ponga. "Faltaría más que no saliera yo en su defensa. Nadie me va a callar en esto", insistió la alcaldesa a la vez que recalcó que la forma de lucha del concejo contra los problemas del lobo es otra. "Vamos a los juzgados, somos el Ayuntamiento que ha registrado el recurso contra la inclusión de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre)".

"Asesinos", "sinvergüenzas", "cromañones" o "paletos" son algunos de los insultos que se recibe en las comunicaciones municipales. La regidora considera que los ataques provienen de sectores ecologistas. "Poco más que nos están diciendo que tenemos que vivir con los animales al lado", dijo.

Marta Alonso defendió el uso de los montes por la ganadería extensiva: "La diferencia es que nosotros defendemos a los animales domésticos y salvajes, pero ellos (en clara referencia a los ecologistas) solo a los que les interesan y cobran subvenciones", afirmó indignada.

Alonso, que estudió Ciencias Ambientales, explicó que en ningún sitio aparece que unos animales "tengan que prevalecer sobre los demás". "No he visto a ningún ecologista en mis ocho años de alcaldesa venir a Ponga, parque natural y reserva de la Biosfera a preguntar qué pueden hacer por el concejo. A ninguno". Rechazó que "señores de ciudad" que trabajan de ocho a tres "sentados diciendo memeces" digan cómo se tiene que vivir en Ponga. "Si no tienen nada que hacer, tenemos un montón de monte para limpiar, que gracias a sus posturas está como está, porque no hay ovejas, ni cabras que los limpien. Esto es demencial", dijo.

La regidora defendió que Ponga es parque natural y Reserva porque hubo personas que durante generaciones "trabajaron el territorio". "Los más interesados que esto siga adelante somos nosotros que vivimos aquí y de ello", sentenció.

Críticas de WWF

Por su parte, el presidente de WWF España, Juan Carlos del Olmo denunció ayer en un artículo titulado "Vandalismo, populismo y plomo al lobo asturiano" la falta de detenciones por la caza ilegal de lobos en Asturias, lo que favorece "que quienes comenten estos crímenes se sientan completamente impunes" En él también critica al presidente, Adrián Barbón por "reclamar la eliminación de ejemplares" en vez de "promover la coexistencia" con la ganadería extensiva.