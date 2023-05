El detenido por el crimen de Barcelona, un vecino con fama de "conflictivo" y "problemático"

La población de Sant Hipòlit de Voltregà (Osona, Barcelona) vive con consternación el asesinato a tiros de un chico de 15 años vecino del municipio, que se ha producido esta madrugada del lunes a raíz de una pelea. La víctima ha sido localizada herida cerca de las cinco de la madrugada en la calle de Sant Martí, donde han tenido lugar los hechos. Hasta este lugar se han trasladado los servicios de emergencias, que no han podido hacer nada para salvar la vida del adolescente. La detención del presunto autor del crimen, un hombre de unos 40 años con antecedentes policiales, se ha producido horas después, fruto del importante despliegue de Mossos d'Esquadra en la zona.

El operativo policial, en el que han participado diversas unidades especializadas de los Mossos, lideradas por expertos en secuestros, el Grupo Especial de Intervención (GEI) y la unidad de élite especializada en neutralizar a personas armadas, ha causado inquietud entre los vecinos de la población, que no ocultaban su incredulidad ante unos hechos que han colocado a este pueblo de poco más de 3.000 habitantes en el punto de mira.

Para la mayoría de habitantes, la noticia de la pelea que ha acabado en tiroteo mortal ha sido una sorpresa. El crimen ha sido este lunes el principal tema de conversación en los establecimientos que estaban abiertos este festivo 1 de mayo. Los vecinos no entendían cómo ni por qué una discusión había acabado con la muerte de un adolescente. Pese a la sorpresa, todos coincidían a la hora de describir el perfil del hombre detenido como responsable del crimen: una persona "conflictiva y vinculada al tráfico de drogas". De hecho, un vecino que ha pedido preservar su anonimato ha explicado que esta semana vio al sospechoso "visiblemente afectado por los efectos de las drogas" en una calle céntrica del pueblo. "El chico que ha disparado es muy problemático, siempre se mete en peleas", ha añadido otra vecina cercana a la familia del fallecido.

Gritos y dos disparos

El otro foco de interés en un pueblo pequeño como Sant Hipòlit era la familia del joven fallecido. Muchos vecinos, preocupados precisamente por la familia, se han concentrado frente a la calle de Sant Martí, donde se ha producido el tiroteo y que los Mossos tenían acordonada. Hasta las 12.00 horas, cuando se procedió al levantamiento del cadáver, el acceso a esta vía se mantuvo cerrado.

La calle de Sant Martí está cerca de la colina del Morral, por donde el agresor habría escapado después de la pelea. Frente a la vivienda del sospechoso, que se encuentra precintada, quedaban a mediodía restos de sangre de la víctima sobre la acera.

Un vecino de la calle de Sant Martí, Josep Lara, ha confirmado a este diario que de madrugada ha escuchado gritos y dos disparos. Este testigo ha explicado que cuando ha salido a atender a la víctima, éste presentaba una grave herida en la nuca, "que no parecía causada por una bala, sino por una caída", se ha aventurado a decir. Lara ha señalado que el joven presentaba "un estado muy grave". De hecho, cuando llegaron los servicios de emergencias, no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Este vecino ha añadido que "no era la primera vez" que el presunto agresor disparaba un arma de fuego.

Más prudente se ha mostrado el alcalde de Sant Hipòlit, Gerard Sancho, que no ha querido avanzar nada de la investigación. "La dejamos en manos de los Mossos", ha dicho. Sancho ha expresado su apoyo a la familia.