La Policía ha detenido este martes al hombre que abofeteó a su novia durante un directo en la red social TikTok. La detención se ha producido en Soria esta mañana, cuando la pareja ha acudido a la comisaría a denunciar que estaban recibiendo amenazas e insultos tras la viralización del vídeo. Ante la presencia del joven y tras las indagaciones de los agentes, la Policía ha detenido al hombre como presunto autor de la agresión.

🚩Detenido en #Soria el hombre que abofeteó a su pareja durante un vídeo en directo en #RedesSociales



➡Los hechos se produjeron el pasado fin de semana y el vídeo se hizo viral en varias plataformas#EstamosPorTi#SomosTuPolicía pic.twitter.com/1uTXUzlZbs — Policía Nacional (@policia) 31 de enero de 2023

Los hechos se produjeron el pasado sábado de madrugada, cuando la joven —de 23 años, natural de Bulgaria y residente desde hacía años en España— charlaba distendidamente con otros tres chicos en TikTok. En un momento del directo, ella le pide a su pareja que se asome a la pantalla, a lo que este responde dándole un guantazo en la cara. La joven reacciona riéndose y exculpándole, diciendo que es su padre y que ya estaba enfadado con ella.

Este diario accedió al vídeo completo de la conversación, en el que se observa cómo antes de propinarle la bofetada el hombre aparece en el cuarto gritando e insultando a los participantes. "Me cago en tu puta madre. Joder, hostias. Me cago en tus putos muertos de mierda que eres". S. interviene y pregunta "cariño, ¿por qué te pones así?". Sonríe y les dice a los chicos que es su padre. "¿Que por qué me pongo así? Puta gente de mierda que sois".

Una agresión de #TerrorismoMachista en pleno directo que se hace viral.

Y ahora tenemos la respuesta por parte de la pareja.

Sumisión, dominación, vergüenza y maltrato. Eso es lo único que hay en los vídeos.

¿Qué excusa es esa del dinero? ¿Quién gana si eso fuese un show? NADIE. pic.twitter.com/HUoLF4hqYf — Lechuga Feroz🔻✵🥬 (@lechuga_feroz) 29 de enero de 2023

Un pequeño fragmento del vídeo se viralizó durante el fin de semana en otras redes sociales y terminó provocando una explicación conjunta de la pareja, que salió en otro directo diciendo que "todo fue un show" para ganar seguidores y dinero.