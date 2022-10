Dos de los tres jóvenes holandeses acusados de matar a golpes a su compatriota Carlo Heuvelman en s’Arenal en agosto de 2021 insistieron hoy, durante el juicio que se celebra en Países Bajos, en desvincularse de la agresión mortal. «Es terrible lo que pasó, pero no fui yo», aseguró Mees T., según recogen los medios de aquel país. Ambos reconocieron en sus declaraciones ante el tribunal haber participado aquella noche en otras dos peleas. «No me gusta pelear. Lo siento mucho. Es el error más estúpido que he cometido en mi vida», afirmó Hein B.

Los acusados afirman que las riñas en las que se vieron implicados comenzaron porque sus rivales escupieron a un miembro de su grupo y lanzaron insultos racistas. En el banquillo se sientan otros seis procesados, acusados de intento de homicidio y lesiones graves, por las agresiones a varias personas cometidas la misma noche del crimen. Estos acusados han asegurado también no saber nada del ataque a Heuvelman. «Sean hombres y digan qué pasó. Su conciencia les atormentará el resto de su vida», llegó a espetarles uno de los miembros del tribunal en la primera sesión del juicio. Está previsto que la vista oral se prolongue hasta el próximo día 18 y que el tribunal notifique la sentencia a mediados de noviembre.