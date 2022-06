La Policía Local de Palma de Palma anunció ayer que hoy entregará a la Fiscalía el estado y las conclusiones de la investigación inicial del atropello mortal de un peatón y de dos viandantes heridos graves. Todos fueron arrollados por un coche patrulla del Cuerpo la madrugada del jueves en el Paseo Sagrera después de que invadiera la acera cuando, supuestamente, acudía a una urgencia. No obstante, el juez ordenó que la Guardia Civil lleve el peso de las pesquisas para reconstruir cómo se produjo el fatal accidente.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana también adelantó que prevé aportar al Ministerio Público el contenido de la caja negra del vehículo policial. Asimismo se remitirán las fotografías y el informe técnico, así como la visualización de las imágenes de vídeo grabadas en el Paseo Sagrera y el resultado de la inspección ocultar de la vía y del vehículo. También se adjuntarán las declaraciones que realizaron los testigos a los agentes de la Policía Local tras producirse el siniestro.

Hasta el momento, la investigación inicial de la Policía Local de Palma determinó que el coche patrulla llevaba encendidas las luces de emergencia antes del atropello de las tres personas. Las condiciones técnicas del vehículo eran «correctas». De hecho contaba con solo dos años de antigüedad. Asimismo estas primeras pesquisas concluyeron que el conductor «es un policía experimentado». La prueba de alcoholemia que se le realizó dio 0,0.

El informe preliminar indicó que el coche patrulla procedía de Antoni Maura y enfiló el Paseo Sagrera en sentido Andratx antes de invadir la acera y a atropellar a las tres personas.

Puntos oscuros

No obstante en esta investigación inicial aún hay puntos oscuros. Hasta el momento no se ha determinado qué urgencia hizo que el coche patrulla enfilara el Paseo Sagrera a gran velocidad. La sala del 092 no registró ninguna llamada de este tipo.

Para evitar un posible corporativismo, el juez decretó que la Guardia Civil lleve el peso de la investigación del siniestro.