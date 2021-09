La fiscal solicitó ayer una condena de cuatro años y medio de prisión para un terapeuta de Palma por abusar sexualmente de tres clientas. Las denunciantes relataron en el juicio cómo el hombre, que ofrece tratamientos de «sanación manual», les manoseó los pechos y los genitales. «En una sesión, se desnudó y me hizo besarle el pene», relató una de ellas. El sospechoso negó todas las acusaciones: «Jamás he tocado zonas íntimas a nadie», afirmó.

Los hechos, según el relato de la fiscalía, ocurrieron en 2019 en la consulta del acusado, que se presenta como «orador motivacional» y ofrece tratamientos «energéticos» y de «reprogramación emocional». «Me dijo que tenía un bloqueo sexual y que necesitaba terapia de choque. Me hizo quitarme la blusa, me masajeó el vientre y fue bajando hasta meterme la mano dentro del pantalón», contó una de las mujeres. «En la segunda sesión me dijo que él debía estar desnudo. Me sentó en sus piernas, me dio un beso en la frente y dos en la boca y me dijo que tenía que besarle el pene. Y lo hice», señaló. Otra de las perjudicadas contó que se sometió a un «tratamiento energético». «Me pasó las manos por la zona genital y sentí su pene en el tobillo», relató. La tercera explicó que el hombre le hizo quedarse en ropa interior y la manoseó los genitales tras taparle los ojos.

El acusado, por su parte, rechazó todas las acusaciones: «Jamás he tocado las zonas íntimas a nadie. No es mi trabajo dar masajes. No les dije que se desnudaran». El hombre dijo que, según cree, las denunciantes actúan por «interés económico».

La fiscalía le imputa tres delitos de abusos sexuales, uno de ellos continuados, por los que reclama penas que suman 4,5 años de prisión y 3.000 euros de indemnización para dos de las víctimas. La otra renunció ayer a cualquier compensación. Según el ministerio público, está acreditado que el hombre actuó con ánimo libidinoso. La fiscal destacó que las víctimas ofrecieron un relato «detallado, claro y sin contradicciones». El abogado defensor, por su parte, reclamó la absolución del acusado y aseguró que hay pruebas que anulan el testimonio de las denunciantes.