El encargado del local de Punta Ballena (Magaluf) donde un joven turista norirlandés sufrió una agresión mortal en abril de 2018 ha asegurado en el juicio que la víctima recibió un golpe en la cabeza al caer al suelo cuando era atendido por dos policías. “Se les cayó el chico dos veces y se dio con la cabeza contra el suelo”, ha declarado. Según ha contado, el joven fue auxiliado por efectivos sanitarios, que no lo llevaron entonces al hospital. “Lo dejaron ahí”, ha señalado. Como ha adelantado hoy DIARIO de MALLORCA, la víctima estuvo tras la agresión dos horas deambulando por la zona antes de ser atendido de nuevo y trasladado a Son Espases, donde murió cuatro días después.

Relacionadas El turista fallecido en Magaluf deambuló dos horas por la zona tras la agresión

El encargado del pub donde ocurrieron los hechos, acusado de encubrir al trabajador que supuestamente dio la patada en la cabeza al turista tras un altercado, ha asegurado que no presenció la agresión y que no mintió ni ocultó pruebas a los investigadores. Según su versión, aquella madrugada salió del local y vio al chico “tirado en el suelo”. “No pregunté qué había pasado porque estas cosas son normales en Magaluf”, ha señalado.

El sospechoso ha afirmado que la Policía Local lo identificó inicialmente porque un testigo dio una descripción del agresor que coincidía con la suya. El hombre ha explicado que el chico parecía estar “bien”. “Vinieron policías y una ambulancia, lo atendieron y lo dejaron allí”, ha contado. Según ha dicho, a los agentes “se les cayó el chico dos veces y se dio un golpe en la cabeza”.

El acusado ha negado la acusación de la fiscalía de haber tratado de ocultar las grabaciones de las cámaras de seguridad del negocio y ha rechazado haber mentido en sus declaraciones ante la Guardia Civil. También ha señalado que tras su detención fue presionado por los agentes del instituto armado para que acusara al trabajador.