El hombre detenido por matar, presuntamente, a su mujer en una zona boscosa cercana al Secar de la Real ha confesado el crimen. Antonio C. C., de 35 años, ha explicado en la reconstrucción que se encontraba sobre las diez de la noche de ayer en una zona próxima al camí de Ca Na Verda en su coche junto a su pareja. Allí discutieron por una cuestión de celos y se estrellaron contra un muro de hormigón. La mujer consiguió escapar del coche ilesa, pero el hombre la siguió y la golpeó con un objeto en la cabeza, la arrastró por el suelo y la ocultó en la maleza.

Al parecer, el detenido se puso en contacto con algunos familiares para contarles de que había sufrido un grave accidente de tráfico en el que podría haber muerto su mujer. Alarmados, estos llamaron a los servicios de emergencia e inmediatamente se movilizaron efectivos de la Policía Nacional y Local y una ambulancia del 061.

Cuando llegaron al lugar, los agentes localizaron el coche accidentado y un rastro de sangre que les condujo hasta el cuerpo sin vida de una mujer. El cadáver estaba tapado con ramas y maleza. Los sanitarios solo pudieron certificar la muerte de la víctima, de unos 32 años de edad. El óbito fue comunicado al juzgado de guardia.

