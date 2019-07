Muere un joven en un accidente de tráfico en Playas de Muro

Un conductor de 27 años ha muerto esta madrugada al chocar frontalmente con una rotonda en Muro. El cuerpo del joven quedó atrapado en el vehículo y tuvo que ser excarcelado por efectivos de los Bombers de Mallorca. Las primeras hipótesis apuntan a un exceso de velocidad como causa del accidente.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las tres de la mañana de este miércoles, en la Avenida de las Playas de Muro, a la altura del cruce con la calle Lluc, cuando un conductor perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una rotonda.

Tras el siniestro acudieron al lugar varias ambulancias, patrullas de la Policía Local de Muro y Alcùdia y dotaciones de los Bombers de Mallorca.

Los equipos sanitarios se encontraron con que el joven, identificado como David F.S.R. de 27 años y nacionalidad española, había fallecido prácticamente en el acto. El cuerpo de la víctima quedó atrapado entre el amasijo de hierros y tuvo que ser rescatado por los bomberos. El óbito fue comunicado al juzgado de guardia.

Agentes de la Policía Local de Muro se hicieron cargo de elaborar el atestado de lo ocurrido. Las primeras hipótesis apuntan a que el conductor circulaba con exceso de velocidad, ya que no intervino ningún otro vehículo en el accidente y no había marcas de frenada en el lugar del accidente.