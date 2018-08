Detenido por atracar un salón de juegos en Manacor y dejar herida grave a una mujer

Caside un, el supuesto autor ha sido capturado. Laha arrestado a un peligroso atracador por irrumpiren un salón de juegos de Manacor , dondede la recaudación tras propinar unaa mediados de mayo pasado. La víctima, española y vecina dede, sufrió lesiones muy graves tras recibir. Permanecióen, fue operada y. Aún no se ha recuperado. El atracadortras emplear una violencia desproporcionada.

Tras más de dos meses de ingentes pesquisas, la Policía Judicial de Manacor dio con el supuesto asaltante. Se trata de un vecino de la localidad, de origen marroquí, de unos 30 años. El joven está acusado de un delito de robo con violencia y otro de lesiones. La Policía Nacional le detuvo el pasado martes en su domicilio en la zona de es Serralt, un barrio obrero y conflictivo de la capital del Llevant.

Los agentes no lo tuvieron fácil para arrestarle, ya que se vivieron momentos de tensión en la vivienda. Un hermano del sospechoso salió en su defensa y trató de impedir la actuación policial. El familiar acabó investigado por atentado a la autoridad por ofrecer una fuerte resistencia.

Los policías, que contaron con el apoyo de varias unidades, inspeccionaron la casa del presunto atracador en busca de pruebas. El vecino de Manacor sospechoso es conocido en la zona porque suele frecuentar salones recreativos. No se descarta que pudiera tener problemas de adicción al juego.

La Policía Nacional pidió la colaboración ciudadana en mayo para tratar de identificar al asaltante. El hombre, un joven alto de complexión atlética, fue grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Las imágenes en las que aparece con una gorra, tapándose la cara con un pañuelo y con una botella de cristal de cerveza en una mano fueron difundidas por los investigadores.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de mayo de 2018, sobre las dos y media de la madrugada, en un salón de juegos situado en la Ronda del Port, junto a los multicines de Manacor.

Un sospechoso entró en el local tapándose el rostro y se dirigió a la planta inferior. El joven, que llevaba un martillo en la parte trasera del pantalón, fue directamente hacia la empleada del salón y le propinó un fuerte puñetazo en la cara. "Noté que me rompía todos los huesos", indicó la víctima, que salió despedida dos o tres metros y cayó al suelo. Ya no se pudo levantar. El atracador intentó abrir la caja registradora pero no pudo. Entonces, cogió a la trabajadora por el cabello y la arrastró hasta llevarla a la zona de la caja. Le ordenó: "Abre la caja". La mujer obedeció y él cogió el dinero. Luego, siguió dándole puñetazos, golpes y patadas. Le rompió una botella de cerveza en la cabeza y tiró un ordenador al suelo y se llevó otra caja. Robó 2.000 euros y huyó dejando malherida a la víctima.