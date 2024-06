¡Ay, el famoso lema «todo vuelve»! Pues sí, en mi caso, parece que ha vuelto con toda la fuerza de una bola de golf. No sé si es por la influencia de la luna llena o de Mercurio retrógrado, como indicaba Esperanza Gracia en mi horóscopo de la semana (¡vaya, hasta los astros me influyen!), pero han vuelto a mi vida las clases de golf, esas que dejé aparcadas con mis cuatro palos en el fondo del trastero.

Todo empezó el otro día, después de una copa de vino de más (culpa de la luna llena, seguro), y tras una conversación en una cena de esas «de alto copete». De repente, me di cuenta de que estaba un poco desfasada, ¿sabes? No jugaba al golf, no jugaba al tenis, ni siquiera al bridge como mi madre. Fue entonces cuando, inflada por el ambiente y quizás un poco de vino de más, mi boca sin filtro decidió verbalizar lo que estaba pensando solo para mí: ¡dije que yo también jugaba al golf! Y lo dije como si fuera la reina del green, cuando ni siquiera sé si estoy bajo par o bajo impar.

Así que ahora aquí estoy, con mis palos desempolvados y listos para golpear unas cuantas bolas. Aunque sea solo para mantener la ilusión de que soy una golfista experimentada. Quién sabe, tal vez bajo la influencia de la luna llena y Mercurio retrógrado, me convierta en la próxima estrella del golf.

Con un golpe en la bola y sin más dilación, les contamos el resumen de todo lo que ha sucedido y acontecido esta semana. ¿Listos para comenzar esta aventura? Pues agarren sus palos y acompáñennos en este recorrido.

1 Torneo de golf Mallorca Zeitung

Las instalaciones de T Golf Palma Puntiró fueron el escenario perfecto para la Primera Edición del Torneo de Verano Mallorca Zeitung Bavaria AG. Este evento, que contó con el generoso patrocinio de Stork Interior Design, Porcelanosa, Engel & Völkers, Grupo Ferrà y Fusteria Campanet, reunió a más de cien entusiastas del golf en una jornada inolvidable.

Jugado bajo la modalidad individual stableford, el torneo fue todo un éxito, agotando las inscripciones desde el primer día. Una manera estupenda de dar la bienvenida al verano, con un ambiente relajado y festivo que cautivó a todos los asistentes.

Al finalizar el torneo, una deliciosa barbacoa reunió a participantes y patrocinadores, creando el ambiente perfecto para compartir anécdotas y premiar a los ganadores. Fue una jornada donde el deporte, la camaradería y la buena comida se unieron para celebrar el inicio de la temporada estival.

2 Novedades en Almacenes Femenías

Almacenes Femenías congregó a un nutrido grupo de clientes, profesionales y amigos para la presentación de las últimas soluciones en grifería y cerámica por extrusión porcelánica, ofrecidas por los prestigiosos fabricantes GRB y Natucer.

Roberto Ladrón presentó las novedades de GRB, dejando a todos sorprendidos con los acabados. Su grifería de diseño ofrece triple resistencia, máxima durabilidad y una belleza impecable, sin alteraciones en el color de las piezas y con cero emisiones de residuos.

Por su parte, Josep Canós, del Natucer Lab, el atelier de cerámica dio a conocer las series My Deluxe de su colección Cuore. Esta línea revive la esencia del diseño de interiores de los años 60, transformando cada rincón en un espacio armonioso y acogedor.

El evento culminó con un cóctel que todos los asistentes disfrutaron, cerrando una velada de innovación y estilo en un ambiente distendido y ameno.

3 MYT Summit

Como cada año desde hace cinco, llegó el MYT Summit, un evento organizado por AnySolution con el apoyo de Turistec, que reúne a los profesionales del sector para debatir sobre las últimas tendencias en la industria turística.

En su quinta edición, el MYT Summit se centró en el tema de la «Convivencia», un tópico esencial en la situación actual. La jornada buscó reflexionar sobre los equilibrios necesarios entre todos los actores de un sector tan vital para nuestras islas, así como discutir las decisiones políticas y empresariales que asegurarán la competitividad de los destinos en los próximos años.

Este año, el MYT Summit adoptó un formato más breve y concentrado, permitiendo a los asistentes debatir e intercambiar opiniones de manera más directa y efectiva. El primer y más importante debate giró en torno a la convivencia entre los actores del sector turístico, mientras que el segundo se centró en la digitalización y la tradición en los destinos.

El evento fue inaugurado por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y moderado por la periodista Cristina Torres. Los asistentes disfrutaron de un frugal desayuno con las impresionantes vistas desde la terraza del Hotel Valparaíso, cerrando una mañana de reflexión y networking en un ambiente agradable y enriquecedor.

4 Atlantida Film Festival

El Museu d’Art Contemporani de Palma fue el lugar escogido para la presentación de la 14ª edición del Atlántida Film Festival. Un evento que se consolida cada vez más en el panorama cultural, innovando y sorprendiendo en cada edición.

Durante la presentación, se anunciaron los 22 directores de Baleares que presentarán sus trabajos este año, así como los 10 proyectos finalistas del Mallorca Talent Lab. Este año, el festival se adelanta y se celebrará del 19 al 28 de julio, con una emocionante novedad: la gala de clausura será retransmitida por primera vez por IB3 TV.

Con una combinación de creatividad local y proyección internacional, el Atlántida Film Festival ya es una cita ineludible para los amantes del cine y la cultura.

5 IES Antoni Maura

El IES Antoni Maura celebra este año sus 50 años de vida, siendo uno de los centros educativos más pioneros de Mallorca. Fue el tercer instituto de Palma y el primero en construirse en el extrarradio de la ciudad. Para conmemorar su medio siglo de historia, las instalaciones del instituto en Nou Llevant han acogido estos días una serie de actividades, exposiciones y conferencias.

Entre las celebraciones, se destaca la creación de una cápsula del tiempo y un paseo de la fama, ya que este instituto ha tenido ilustres alumnos como Rossy de Palma, Joan Bauzá (Diabéticas Aceleradas), Chenoa, el humorista Jaime Gili, la ajedrecista Mónica Calzetta y los deportistas Isabel de la Cruz y Sergi Roig, entre otros.

Con medio siglo de historias y recuerdos, el IES Antoni Maura sigue siendo un referente en la educación y un orgullo para la comunidad. ¡Felicidades por estos 50 años de éxitos y aquí a por muchos más!

6 Nit del Vi

La Asociación Petit Cellers celebró una edición más de la Nit del Vi en el patio de La Misericòrdia.

Esta nueva edición de la Nit del Vi, a beneficio de la asociación Espiral, contó con la participación de 32 bodegas, que ofrecieron a los asistentes la oportunidad de probar y comprar más de 250 vinos de gran calidad.

La Asociación Petit Cellers de Mallorca, formada por cincuenta bodegas de la isla que elaboran vinos de todas las denominaciones de calidad (DO Binissalem, DO Pla i Llevant, IGP Vino de la Tierra Mallorca e IGP Vino de la Tierra Illes Balears), tomó hace unos años el relevo en la organización de esta gran cita anual para los amantes del buen vino, un evento inicialmente impulsado por el Consell de Mallorca.

Más de 1.000 personas llenaron el emblemático patio de La Misericòrdia, disfrutando de una noche mágica dedicada al vino y a la cultura de las islas. ¡Una celebración que combinó tradición, innovación y un ambiente inmejorable!

7 Lorenç Garrit en Alemania

Llorenç Garrit ha inaugurado con gran éxito su exposición Breath of the South en la Erdmann Gallery de Düsseldorf. El propio artista se trasladó hasta la ciudad alemana para celebrar este evento tan especial y compartir su obra con un público entusiasta. Roman Hillmann, el curador de la exposición, junto con la galerista Yvonne Ermann, acompañaron a Garrit en esta significativa ocasión. Los tres fueron recibidos en el ayuntamiento de la ciudad por el alcalde, quien dio la bienvenida al mallorquín y le deseó una grata estancia en Düsseldorf.

La inauguración fue un verdadero éxito, con un centenar de amantes del arte que arropó a Garrit en todo momento, creando un ambiente lleno de admiración y cariño. La velada se extendió hasta bien entrada la noche, reflejando la emoción y el entusiasmo que despertó la obra del artista entre los asistentes.

Gracias a iniciativas como esta, se ha creado un hermoso puente cultural entre Mallorca, en especial Santanyí, y Düsseldorf. Este lazo permitirá que otros artistas sigan los pasos de Garrit y presenten su talento en la reconocida Erdmann Gallery, fortaleciendo así los vínculos artísticos entre ambas regiones.

8 Rotulación mexicana

La artista y diseñadora gráfica mexicana Alina Kiliwa ha llegado a Mallorca después de dejar huella en el exitoso Festival de Arte Urbano Pinta Malasaña 2024, donde obtuvo un merecido tercer lugar.

Kiliwa, maestra en el arte del rotulismo, caligrafía y lettering, ha aprovechado su estancia en nuestra isla para compartir sus conocimientos. Ha ofrecido una charla inspiradora a los alumnos de bellas artes de la Escuela Universitaria Adema y ha impartido un apasionante curso de rotulación tradicional abierto al público en general.

Durante su carrera, Alina ha dejado su marca en el mundo del diseño de rótulos para negocios y la creación de murales para festivales de arte urbano y reconocidas marcas tanto a nivel nacional como internacional, trabajando para firmas como Johnny Walker, Kotex, Estrella Roja, Oxxo, Don Julio, Liverpool y el Gobierno de la República Mexicana. Además, su arte ha brillado en importantes festivales como Pinta Malasaña, Constructo, La Rueda, Hidroarte, entre otros.

La Comunidad de Mexicanas en Mallorca ha tenido el honor de invitar a Alina, marcando así el inicio de una serie de iniciativas que buscan celebrar y compartir la riqueza cultural y artística de México en las Islas Baleares.

9 Yucatan en Mallorca

Y seguimos explorando los encantos de México, esta vez nos trasladamos a Yucatán, donde la periodista e influencer Susana Ordovás y el fotógrafo Guido Taroni se aventuraron a descubrir las maravillas ocultas de la península yucateca, desvelando las espléndidas casas y propiedades de la región.

Inside Yucatán es el fruto de esta emocionante travesía, que no solo nos ofrece un vistazo a las espectaculares residencias, sino que también nos sumerge en la fascinante historia de la arquitectura en Mérida desde principios del siglo XX. En esa época, la ciudad albergaba a más millonarios que cualquier otra en el mundo, lo que llevó a una fiebre de construcción y transformación de lujosas casas, dejando como legado una rica herencia arquitectónica que perdura hasta hoy.

El libro nos deleita con fotografías de 27 residencias distribuidas por toda la península de Yucatán, ofreciéndonos un viaje a través de una variedad de estilos que van desde lo colonial hasta lo renacentista, pasando por lo medieval y morisco.

La presentación de este tesoro literario tuvo lugar en Rialto Living, donde ejerció de anfitriona Bárbara Bergman, acompañando a Ordovás también estuvo la cónsul de México, Ana Díaz, junto a numerosos invitados que no quisieron perder la oportunidad de adquirir una pieza digna de ocupar un lugar privilegiado en la biblioteca de sus hogares.