Las personas que hicieron la mili pueden jubilarse antes si cumplen estos requisitos / .

En España siempre ha existido un gran debate sobre si debe volver a aplicarse el servicio militar obligatorio (mili) para todos los jóvenes, como se hacía hasta hace más de 20 años. Sin embargo, por el momento nadie del Gobierno se plantea recuperarlo, pero todos aquellos que la hicieron en su día pueden seguir obteniendo beneficios, como adelantar su jubilación si cumplen con estos requisitos.

Cosa del pasado que está muy presente

La 'mili' era un período de formación militar obligatorio para todos los hombres españoles mayores de 18 años. Su duración variaba entre 9 y 12 meses, dependiendo del destino y la especialidad. Este servicio al ejército existió en España durante casi dos siglos, desde finales del siglo XVIII hasta diciembre de 2001, cuando el gobierno de José María Aznar la abolió.

Esta estancia tanto ventajas como desventajas, pero entre los puntos a favor se encuentran:

Formación en valores: La mili inculcaba valores como la disciplina, el compañerismo, la responsabilidad y el patriotismo.

La mili inculcaba valores como la disciplina, el compañerismo, la responsabilidad y el patriotismo. Capacitación técnica: Muchos jóvenes aprendieron habilidades técnicas útiles para su futuro laboral.

Muchos jóvenes aprendieron habilidades técnicas útiles para su futuro laboral. Integración social: La mili era una oportunidad para que jóvenes de diferentes regiones y clases sociales se conocieran e interactuaran.

Militares españoles patrullan en la frontera del Tarajal de Ceuta durante la crisis migratoria de mayo de 2021. / José Luis Roca

Desde su retirada, el Ejército Español tiene dificultades para reclutar personal profesional, especialmente en tiempos de paz. Por el momento, no hay planes para que la mili vuelva a ser obligatoria en España. Sin embargo, algunos políticos y militares han defendido la idea de un servicio militar voluntario, similar al que existe en otros países. Aunque todo esto sea cosa del pasado, todos los hombres que la hicieron, pueden obtener muchas ventajas actualmente.

Adelanta tu jubilación si has hecho la mili

El servicio militar obligatorio duraba dos años hasta 1968, luego, 18 meses hasta 1984, un año desde hasta 1991, y finalmente, la mili se rebajó a 9 meses hasta su cancelación. Durante ese tiempo, los hombres que se encontraban realizando la formación no podían trabajar, por tanto, no cotizaban en la Seguridad Social. Esto ha hecho que pasados unos años, todos esos jóvenes, ahora adultos, se hayan resentido por no contabilizar esos años en su jubilación.

Buenas noticias para los jubilados: si naciste este año cobrarás tu pensión al 100% / Prensa Ibérica

A pesar de que en su día no contaban, ahora la Seguridad Social se ha pronunciado sobre esto. En la página web de esta administración se especifica que "los períodos de servicio militar o prestación social sustitutoria solo se computan para alcanzar el período de cotización específico en el caso de jubilación anticipada" ya sea "voluntaria o involuntaria" y siempre con el "límite máximo de un año". Esto quiere decir que la mili se puede convalidar por un año de trabajo, lo que se computa en un año de cotización para tu pensión.

Este es el requisito indispensable

El requisito para que esto se lleve a cabo es acreditar que el afectado ha cumplido con el servicio militar obligatorio cuando le tocaba, y no se lo ha saltado por alguno de los motivos específicos que permitían eximirse. Además, gracias a la mili, los que lo deseen se prodran jubilar un año antes de los 66 años y medio obligatorios que se necesitan en este momento.