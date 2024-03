Hola, melómanos amantes de las estaciones. Ya saben, servidora aquí es una auténtica fanática de la música, y si es algo movido, ¡mucho mejor! Justo tengo en mente una canción que encaja perfectamente con el ambiente de esta crónica. Dice en alguna parte así: «Lo sabía, solo he sido el intermedio y lo sabía, amor de temporada nada más». La frase parece hecha a medida para expresar lo que siento en estos días. Sí, estamos justo en ese punto medio entre el frío del invierno y la cálida primavera. Personalmente, adoro el invierno, pero como dicen, no se puede tapar el sol con un dedo, y lamentablemente, el cambio de estación está a la vuelta de la esquina. Mi cuerpo ya lo nota: la voz se vuelve más nasal, la nariz comienza a gotear y mis ojos desaparecen bajo el enrojecimiento de las alergias. Sí, queridos, ha llegado ese temido momento para muchos de nosotros: la temporada de alergias al polen, a las orugas, a la hierba, a los olivos, almendros y todo lo que se nos atraviese. ¡Incluso hay quien tiene alergia al sol!

Siendo una urbanita de pura cepa, salgo preparada con mi maxi bolso o shopper bag (para los entendidos), lleno de pañuelos, descongestionantes nasales, colirio, caramelos y alguna que otra pastillita para sobrellevar el malestar. Seguro que muchos de ustedes se sienten identificados con esta situación.

Pero como dice la canción que mencionaba antes, «fui un compás de espera nada más», y eso es lo que ha sido este invierno para muchos de nosotros. Mientras tanto, le damos los últimos coletazos al frío y les contamos lo que ha sucedido esta semana.

MARÍA RESTAURANTE

Con un ambiente deslumbrante, el Hotel Cort abre sus puertas para reintegrarse al escenario gastronómico de la ciudad, sumándose al prestigioso repertorio del Grupo Treguer Collection de Rafel Balaguer y Jaume Alomar. Desde este momento, el restaurante Altillo será orquestado por sus expertas manos.

Con motivo de esta reinauguración, el hotel ha agasajado a sus clientes, amigos y colaboradores con un adelanto del menú que deleitará a los comensales en su restaurante. Este nuevo concepto, urbano y cosmopolita, será liderado por el chef Max Werner, reconocido por su destreza en la fusión de sabores asiáticos durante su paso por UMA. Ahora, se une a Gunnar Blischken, artífice culinario de Maria 5, para dar vida a este emocionante proyecto.

La velada estuvo impregnada de la música de Paco Colombás, dejando a los presentes con un anhelo insaciable por sumergirse aún más en lo que algunos ya han bautizado como el epicentro de moda para la próxima temporada.

Maria Navalón, Jaume Alomar, Rafel Balaguer y Edu Sancho. / Murphy Brown

‘BRUNCH’ PORTO PI

El centro comercial Porto Pi ha dado un paso adelante al convocar su primer Brunch For All Womankind, un evento concebido para unir a mujeres de diversos ámbitos en un entorno tan acogedor como su Atelier. Más que un simple encuentro, esta reunión ha sido una plataforma para compartir no solo espacio, sino también experiencias y creatividad, fomentando la creación de vínculos que podrían dar lugar a nuevos proyectos y colaboraciones.

En el marco de la celebración del Día de la Mujer, Porto Pi ha demostrado su compromiso al promover el networking entre todas las profesionales que acudieron a la convocatoria. Esta iniciativa ha dejado una huella significativa en cada una de las asistentes, marcando el comienzo de un movimiento hacia un pensamiento colectivo más progresista, una mayor comprensión de temas específicos y el fomento de una cultura común de conciencia y colaboración.

Un aplauso para Porto Pi y para Lorena Fernández, quien ha sido la maestra de ceremonias detrás de este encuentro tan enriquecedor. Que eventos como este sigan inspirando y fortaleciendo el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.

VINOS EN ALEMANIA

Por cuarta ocasión consecutiva, los exquisitos vinos y bodegas de la DO Pla i Llevant han emprendido un viaje hacia Dusseldorf, Alemania, para participar en la prestigiosa feria vinícola más grande del mundo. Para los vinos de esta distinguida Denominación de Origen, el país germano representa uno de sus mercados clave para la exportación de sus selectos caldos.

En esta edición, el stand de Pla i Llevant ha brillado con la participación destacada de las reconocidas Bodegas Es Fangar, Miquel Gelabert y Miquel Oliver, quienes, junto con la información ofrecida por otras bodegas, han sido testigos privilegiados de la entusiasta acogida que han recibido los vinos mallorquines en este encuentro anual de alto calibre.

EXPOSICIÓN MARTA BLASCO

La talentosa artista Marta Blasco ha inaugurado su esperada exposición titulada Fragmentos en la prestigiosa Galería Marimón, cautivando a los asistentes con una serie de obras de una belleza excepcional. Estas piezas, elaboradas en lápiz y serigrafía, representan una selección de sus más recientes creaciones, así como algunas obras significativas de años anteriores, permitiendo al espectador sumergirse en la evolución artística de Blasco y explorar la intersección entre dibujo y pintura.

Nacida en Valencia, pero adoptada por Mallorca, Blasco cursó estudios de Bellas Artes en la Universidad de Valencia. Parte de su obra forma parte de colecciones permanentes como la de la Col·lecció LFL, Arxiu del So i de la Imatge, del Ajuntament de Palma, así como en la Fundació Pilar i Joan Miró. Su trabajo es un testimonio de su excepcional habilidad para capturar la esencia de la vida y la creatividad en formas que trascienden las fronteras entre los medios artísticos tradicionales.

A pesar de la insistente lluvia, el evento fue un rotundo éxito, reflejando la impecable organización del galerista Biel Perelló. La inauguración contó con la presencia de admiradores y amigos de Marta Blasco, así como con la del regidor de cultura del Ayuntamiento de Palma, Javi Bonet, la reconocida escritora María de la Pau Janer o el profesor Antonio Fernández Coca entre muchos otros.

EXPOSICION ‘DONES GRANS, GRANS DONES’

En un emotivo acto en la Capilla de la Misericordia, se inauguró una exposición colectiva que reúne el trabajo de doce talentosas artistas bajo el sugerente tema de «las mujeres a partir de los 60 años». Este colectivo, lamentablemente pasado por alto en muchas ocasiones, recibe finalmente la atención merecida gracias a esta iniciativa que busca visibilizar su incalculable contribución al mundo.

Las doce creadoras que participan en esta muestra son Alexandra Dahmen, Malena Tous, Gisela Hammer, África Juan, Magdalena Tugores, Marga Bermejo, Doris Duschelbauer, Sandra Renzi, Dolors Martí, Marta Bernat, Irene Navarro y Bea Schubert. Sus obras, que abarcan tanto la pintura como la escultura, reflejan la importancia y la riqueza del colectivo de mujeres mayores de 60 años en nuestra sociedad. Como bien expresó Pablo Neruda: «Yo no creo en la edad. Todos los viejos llevan en los ojos un niño», las obras reflejan a ese niño interior que todos llevamos dentro. Os invitamos a visitar esta inspiradora exposición, que estará abierta al público hasta el 20 de marzo.

NUEVA PEÑA TAURINA

Ha nacido una nueva peña taurina que promete ser un punto de encuentro único en las Islas Baleares: la Asociación Taurina y Cultural de Baleares Kiko Garau. Esta asociación se presenta con la ambiciosa misión de fusionar la tauromaquia y la cultura, ofreciendo un espacio donde se podrá conocer de cerca a toreros, ganaderos y otros protagonistas del mundo taurino, así como a pintores, escritores y diversos artistas que compartirán sus experiencias a través de charlas y conferencias en el local social de la asociación.

Con un enfoque innovador que busca enriquecer la vida cultural y taurina de la región, les deseamos todo el éxito en esta nueva andadura. Sin duda, su propósito de unir tradición y arte será un aporte invaluable para la comunidad.

BALLET FOLCLÓRICO

En el tejido multicultural de nuestras islas, florece el amor que une a parejas de diversas nacionalidades, enriqueciendo nuestra comunidad con su diversidad. Un hermoso ejemplo de esta fusión es la historia de Alex Gordillo, fotógrafo nacido en Ecuador, pero mallorquín de corazón, quien encontró el amor en Svetla Petkova, una talentosa bailarina de origen búlgaro integrante del ballet folclórico de Bulgaria en Mallorca.

Recientemente, Alex y Svetla fueron parte destacada en la actuación del ballet, que con motivo de la festividad de Bulgaria, brindó una presentación especial para conmemorar el día de la independencia.

Este evento, que contó con el apoyo y la presencia de representantes del Ayuntamiento de Calvià, no solo celebró la cultura y tradiciones de Bulgaria, sino que también destacó la belleza de la unión entre diferentes culturas que se manifiesta en nuestra comunidad.