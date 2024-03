Se buscan matronas: en España trabajan 8.000 y se necesitan el doble para dar "una atención de calidad" a las mujeres

El déficit de matronas (enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología) en España -entre el 40 y el 50%-, el intrusismo en la profesión o el poco relevo generacional, viene de lejos y "pone en riesgo la salud de madres y recién nacidos". Lo dice el Consejo General de Enfermería que se ha propuesto hacer una radiografía de la profesión. En nuestro país, hay 8.084 matronas colegiadas (no jubiladas), con datos del INE a 31 diciembre de 2022. Harían falta el doble, al menos 15.000, para dar una "atención sanitaria de calidad a las mujeres". Clarísimamente, no son suficientes, asegura a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, la vocal matrona del CGE, Montse Angulo.

La deficiencia que rodea a la profesión es cada día es "más acuciante", asegura el órgano colegial que, junto con su Instituto Español de Investigación Enfermera y las vocales y representantes de matronas de los distintos colegios de España, han iniciado una encuesta para poder detallar -con datos reales y fiables- cómo están todas las autonomías en cuanto "a intrusismo, déficit, competencias y tipos de contratos". Angulo espera contar con los resultados en el mes de abril. Y obtener resultados muy concretos, explica, por provincias y comunidades.

Salud sexual

Es decir, poder saber cuál es la foto real en estos momentos para proponer mejoras que trasladarán al Ministerio de Sanidad y a las distintas Consejerías de Salud, explica Angulo. Les preocupa la escasez de especialistas en ámbitos como Atención Primaria, hospitalaria o en otros como el de la salud sexual y reproductiva. Un debate en el que los expertos han destacado la necesidad de ampliar las competencias de las matronas desde la propia especialidad.

Los datos de la encuesta, que estará abierta hasta el 17 de marzo, ayudarán al CGE a hacer un abordaje sobre la intromisión en la profesión -un aspecto que les preocupa "muchísimo", precisa la vocal del CGE-; sobre el desarrollo de las competencias y acerca de la formación. Los porcentajes actuales, añade, no se ajustan mucho a la realidad por dos motivos: uno, no todas las matronas, a pesar de estar colegiadas, declaran tener la especialidad (dentro de Enfermería) y no están registradas como tal; y dos, "es difícil conocer dónde están trabajando".

La gran mayoría de las matronas desempeñan su trabajo en centros de salud y hospitales (sobre todo públicos)

Montse Angulo explica que la gran mayoría desempeñan su trabajo en centros de salud y hospitales (sobre todo públicos) pero las hay que se dedican a la docencia, o están en el ámbito privado. "No tienen la obligatoriedad de decirlo a los colegios profesionales (donde trabajan) pero queremos que nos contesten para saber mejor cómo están distribuidas por provincias", afirma.

El déficit de la profesión

La realidad actual, con datos del propio Consejo, es que son 8.084 las matronas colegiadas y que no están jubiladas. Madrid, Andalucía y Cataluña son las comunidades autónomas con mayor número, sin embargo, siguen siendo pocas. Angulo dice que ahora quieren saber más. Buscan tener números detallados porque les consta que, por regiones, también hay diferencias en las ratios. Lo que es sabido es que, si hay 8.000 matronas, se necesitarían "al menos el doble, 15.000, para poder ofrecer toda la calidad asistencial que merecen todas las mujeres a lo largo de toda su etapa reproductiva", señala.

Hay un seguimiento y un cuidado que hoy en día está bastante abandonado por parte de las matronas porque somos pocas Montse Angulo, CGE

"Nuestra profesión es histórica y tenemos una serie de directivas europeas que se han transcrito a nuestra legislación. Nuestras competencias pasan por acompañar a la mujer a lo largo de toda esa etapa de la salud sexual y reproductiva. Es decir, desde la niña que empieza con su primera regla, hasta mucho después, una mujer en la menopausia", indica Montse Angulo.

Y se explica: "A las mujeres hay que hacerles los controles hasta los 60 o 65 años; estar en el programa de cáncer de cérvix, por ejemplo; hay un seguimiento y un cuidado que hoy en día está bastante abandonado por parte de las matronas porque, como somos pocas, nos dedicamos a aquello, que es estrictamente exclusivo de nuestra profesión, como es la asistencia al embarazo, parto o puerperio. Incluso, en este aspecto hemos detectado en algunas zonas que ni eso se lleva al cien por cien".

La media europea

Otro reciente trabajo -el 'Informe sobre el desarrollo de la profesión de matrona en España: retos y recomendaciones', elaborado por la empresa Crowe a petición de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME)- indicaba que, con una ratio de 6,1 matronas por cada 10.000 mujeres entre 14-65 años, España se sitúa muy por debajo de la media europea, fijada en 9,1.

Ese documento enfatiza, además, en la línea de lo manifestado por el Consejo General de Enfermería, que siendo el abanico de las competencias de las matronas en nuestro país uno de los más amplios de Europa (países como Alemania o Reino Unido se limitan a la asistencia obstétrica), la escasez de profesionales limita que no todas se puedan abarcar, favoreciendo el intrusismo de otras profesiones. Además, el déficit de profesionales se traduce una tasa de cesáreas un 10% por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).