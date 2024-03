Som Balears

Después de unas semanas de no parar entre premios, celebraciones y eventos varios que me tienen con la batería agotada, decidí canalizar mi lado más sabio y seguir al pie de la letra el consejo bíblico del descanso dominical. Sí, como dice la santa Biblia: «Y al séptimo día descansó». Así que, al igual que el Todopoderoso en su momento, me dije a mí misma: «¡Hora de tomarse un respiro y relajarse!»

Aún estoy con un poco «de resaca» de las festividades del Día de Ses Illes Balears y de varios eventos que detallaremos la próxima semana en esta, vuestra sección favorita. Por tanto, ataviada con un «outlook», como diría mi amiga Laura, de andar por casa, hecha un cuadro, más cerca de un miró que de un sorolla, afronto el domingo, me tiro en el sofá con un alka seltzer en el cuerpo y solo pienso en manta y pelis. Después de unos días de fiesta continua, donde celebramos hasta la apertura de un sobre, merezco un merecido descanso.

Y para no retrasaros más, ponemos la directa hacia la crónica de esta semana. ¡Que empiece el show!

Cristina, Patricia, Laura y Anaís. / Murphy Brown

MESA DE MUJERES

En el corazón de la ciudad, donde los destinos se cruzan y las historias se entrelazan, se llevó a cabo el esperado encuentro de la Mesa de Mujeres. Un evento que trasciende las barreras profesionales, reuniendo a empresarias, artistas, periodistas, directivas de grandes empresas, en una sinfonía de talento, emprendimiento y sororidad.

En esta ocasión se llevó a cabo en el restaurante mexicano Xólotl, donde Cecilia Velázquez ejerció de anfitriona, junto con otras mexicanas que asistieron como embajadoras de su país. Aquí, en este espacio cordial, las mujeres de diversos ámbitos se dieron cita con un propósito claro: establecer conexiones genuinas, aprender unas de otras y construir un networking sólido.

El evento no se trataba solo de compartir experiencias profesionales, sino de descubrir la riqueza de lo diferente. Cada asistente se embarcó en la misión de conocer a alguien nuevo, alguien que desafiara sus perspectivas y enriqueciera su red con visiones únicas.

Empresarias exitosas compartieron sus triunfos y desafíos, artistas exploraron nuevas colaboraciones creativas, y periodistas intercambiaron perspectivas sobre la actualidad. Fue un caldero de ideas y aspiraciones, donde las mujeres se fortalecieron mutuamente en un tejido de solidaridad. La Mesa de Mujeres no solo es un espacio para crecer profesionalmente, sino también para nutrir el alma con la fuerza de la comunidad femenina.

EXPERIENCIAS CULINARIAS CON UN PRIVATE CHEF

Con una sonrisa tan cálida como sus platos, el Chef Chana Barrios presentó en el centro de Palma su empresa, SoCool. En un evento lleno de sabor y encanto, Chana nos sumergió en un mundo donde la exquisitez culinaria se encuentra con la comodidad en cualquier rincón: tu casa, villa, evento o incluso a bordo de un barco.

Dulce García, Chana Barrios y Elena Montejo. / Murphy Brown

La cita tuvo lugar en el showroom de las cocinas Poggenpohl, convocando a un centenar de almas curiosas y amantes de la buena comida. El espacio, se convirtió en el escenario perfecto para la presentación de esta propuesta culinaria única.

Chana y su equipo, verdaderos magos de la cocina, deleitaron a los presentes con un festín de sabores en vivo. Los asistentes no solo fueron testigos de las habilidades culinarias de SoCool, sino que se sumergieron en una experiencia sensorial que despertó los sentidos y dejó un regusto de admiración en cada paladar.

La amplia propuesta gastronómica presentada abarcó desde delicias tradicionales hasta creaciones vanguardistas, mostrando la versatilidad y creatividad que SoCool aporta a cada evento. Mientras los platos se sucedían, Chana compartía historias apasionadas detrás de cada receta elaborada con los excelentes productos de Comercial Vera, tejiendo un lazo entre el chef y su audiencia.

El evento no solo fue una ventana a la oferta de SoCool, sino también una oportunidad para que los asistentes disfrutaran de la camaradería y la buena conversación. Las risas resonaban entre las cocinas maravillosas, creando un ambiente de calidez y complicidad que reflejaba la esencia misma de la empresa.

SoCool no es solo una empresa de chefs privados; es una experiencia que combina la maestría culinaria con el toque personal de Chana Barrios y su equipo.

NIT DE L’OLI

Bajo las majestuosas bóvedas del Aljub en el Museu d’Art Contemporani de Palma, se llevó a cabo una edición más de la Nit de l’Oli. Este evento tan esperado sirvió como escenario para revelar al público la añada 2023/2024 de los prestigiosos Olis d’Oliva Virgen Extra, engalanados con la distinción de la Denominació d’Origen Oli de Mallorca.

Con hasta quince maestros productores exhibiendo sus elixires dorados, la D.O. Oli de Mallorca organizó una degustación que no solo conquistó los paladares de los entendidos en aceites, sino que también contó con la presencia de la presidenta del Govern Balear, Marga Prohens; el Conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet; y la consellera insular de Promoció econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate.

Guadalupe Ferrer, Joan Simonet, Joan Mayol, Tiffany Blackman, Marga Prohens y Pilar Amate. / Murphy Brown

El ambiente se impregnó de la esencia de las olivas para celebrar la pasión y la dedicación que cada productor aporta a la creación de estos líquidos preciosos. Las notas de cata danzaban en el aire, mientras los presentes exploraban la diversidad de sabores y matices que caracterizan a los aceites de oliva virgen extra de Mallorca.

Con cada gota degustada, la velada se transformó en un homenaje a la tierra, al esfuerzo de los productores y a la riqueza sensorial de Mallorca. La Nit de l’Oli no solo presentó una cosecha, sino que celebró una tradición arraigada en la isla, donde el oro líquido fluye no solo en las botellas, sino en el corazón de una comunidad que valora la excelencia en cada gota de su preciado aceite de oliva virgen extra.

PREMIOS ONDA CERO

En su decimotercera edición, la gala de los Premios Onda Cero Mallorca se convirtió en un deslumbrante encuentro que congregó a más de 1.000 personas. La velada, presentada por Elka Dimitrova y Martí Rodríguez, fue un festín de reconocimientos que premió el trabajo de destacados colectivos, personalidades y empresas de la isla.

Entre risas y lágrimas, la noche no olvidó rendir tributo al recientemente fallecido Bartolomé Beltrán, cuyo legado resonó entre los presentes. El brillo de la ceremonia se reflejó en los 12 galardones entregados, reconociendo la excelencia en diversas categorías.

Elka Dimitrova y Martí Rodríguez. / Murphy Brown

Rafel Jordà, el visionario fundador y CEO de Open Cosmos, fue honrado en la categoría de Ciencia e Investigación, mientras que el reconocimiento a la Empresa se entregó a galletas Quely. El Colegio Luis Vives fue aclamado en la categoría de Educación, y la Fundación Palma Aquarium destacó en el ámbito del Medio Ambiente.

Uno de los momentos más entrañables de la noche fue el homenaje dedicado a la Policía Nacional en su 200 aniversario, recibiendo el Premio de Honor. La sala se llenó de aplausos y reconocimiento a estos guardianes de la ley.

Hubo también dos galardones especialmente conmovedores: ASPANOB que recibió el reconocimiento en la categoría de Solidaridad, mientras que la junta balear de la Asociación Española Contra el Cáncer fue destacada en Salud.

En medio del protocolo, no faltaron los momentos de risas y disfrute gracias al ingenio de Agustín El Casta, que hizo vibrar al público con su humor. La velada se cerró con la música del grupo mallorquín Anegats, dejando a todos con un cálido recuerdo de una noche donde las estrellas brillaron no solo en el escenario, sino también en el corazón de todos los presentes.

Agustín El Casta, Izaskun Goya y Gabriel Le Senne. / Murphy Brown

EXPOSICIÓN DE MALEN COMPANY

En el embrujo del Castillo Hotel Son Vida, fuimos testigos de una experiencia artística única: la presentación de la obra de la artista mallorquina Malen Company.

Las paredes centenarias del castillo se convirtieron en el lienzo que albergaba la expresión digital de Company, conocida colaboradora de Vogue. Su obra, inmersa en el arte digital, explora las complejidades de las relaciones humanas y la imperante necesidad de encontrar refugios seguros en el intrincado camino de la vida.

Malen Company. / Murphy Brown

En una de las recién renovadas habitaciones del Castillo Hotel Son Vida, un selecto grupo se congregó para sumergirse en el mundo visual de la artista. Entre amigos, miembros de la prensa y creadores de contenido, la atmósfera resonaba con la curiosidad y la anticipación de descubrir los secretos de SAFE PLACE.

El evento, más que una simple presentación, se convirtió en un diálogo entre la obra de Malen Company y aquellos que se dejaron envolver por su creatividad. La habitación, transformada en un santuario de arte contemporáneo, fue el escenario perfecto para una velada íntima y reveladora.

La magia del Castillo Hotel Son Vida se fusionó con la esencia de SAFE PLACE, mientras los presentes se deleitaban con un cóctel exquisito que añadió un toque de sofisticación al encuentro. Las risas y las conversaciones fluidas acompañaron cada sorbo, convirtiendo el cóctel en un complemento perfecto para una noche que celebraba la convergencia del arte, las relaciones y la buena compañía.

XX RALLY CLÁSICO ISLA DE MALLORCA

Con su presentación se dio inicio a la esperada vigésima edición del Rally Clásico, también conocida como ‘La Perla de los Rallys’. Este evento de prestigio reúne auténticas joyas automovilísticas que competirán durante tres jornadas, desafiando 14 tramos cronometrados en carreteras exclusivas para esta competición.

Puerto Portals, enclave que alberga tanto la sede como el parque cerrado de la prueba, se vistió de gala para acoger la presentación oficial. Toni Dezcallar, director de la prueba, desveló el itinerario de esta edición, donde destaca el ansiado retorno del emblemático tramo de Sa Calobra. Este desafío, sin duda la joya de la corona del rally.

Demetrio Lladó, AlexCaffi, Toni Dezcallar, Carmen Peñas y Álvaro Irala. / Murphy Brown

Entre los destellos de los vehículos clásicos, además se anunció una emocionante novedad para esta edición: la participación del afamado piloto italiano Alex Caffi. Con una destacada trayectoria de 77 grandes premios de Fórmula 1, Caffi tomará la salida el próximo 7 de marzo en Puerto Portals. La noticia añade un toque de emoción y competitividad, atrayendo la atención de aficionados y expertos de todo el mundo.

VILLA DALIA CLUB

En el epicentro de la vida cultural y empresarial de nuestra isla, Pablo Pantiga CEO de Villa Dalia Club, ha otorgado al presidente del Parlamento de las Islas Baleares, Gabriel Le Senne con una membresía honorífica del club. Este gesto simboliza la culminación de un hito significativo para Villa Dalia Club, el primer espacio exclusivo que fusiona el arte y los negocios en nuestra ciudad.

Gabriel Le Senne y Pablo Pantiga. / Murphy Brown

Pantiga, arquitecto de esta experiencia única, ha materializado un lugar con un toque de elegancia y un compromiso palpable con la excelencia.

La entrega de la membresía honorífica al líder del Parlamento destaca la estatura y el propósito de este selecto refugio.

Este gesto no solo fortalece los lazos entre el mundo del arte y la esfera política, sino que también consolida la posición de Villa Dalia Club como un epicentro para las mentes brillantes y las almas apasionadas.