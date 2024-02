Huir de la guerra de Ucrania y volver a perderlo todo en el incendio de Valencia

Volodymyr huyó de las bombas que caían en Jarkiv (Ucrania) y llegó a España el verano pasado, con su hermana y su hijo de 13 años. Tras dos años consiguieron escapar del país cruzando la frontera en coche para llegar a Valencia. Al llegar, la mala suerte quiso que se asentaran en un piso de la planta 11 del edificio que ardió este jueves. La paz ha durado pocos meses y él y su familia se han vuelto a ver obligados a dejar todo atrás.

"Nos ha costado dos años volver a rehacer nuestras avidas, tener a nuestro hijo estudiando en el colegio y nosotros trabajando. Pero ahora todo se ha vuelto a perder, empezamos de cero otra vez", lamenta este migrante ucraniano.

Algunas de las maletas que han sacado los bomberos de dentro del edificio incendiado. / GONZALO SÁNCHEZ

Él es uno de los vecinos que se acercó la mañana de este miércoles para que el cuerpo de bomberos pudiera rescatar alguno de sus enseres. No tenía esperanzas de que quedara nada, pero al ver que sus vecinos se llevaron "cuatro maletas" de objetos, recuperó el ánimo pensando que quizá aún había algo que salvar. Cualquier objeto, por insignificante que fuera, es un auténtico tesoro para esta familia.

Lo que más deseaba y lo primero que pidió a los bomberos fueron unas fotos y su ordenador portátil, donde guarda las últimas imágenes de sus padres fallecidos. "Solo me quedaban un par de imágenes en físico y las del ordenador. He pedido que por favor me lo traigan como esté porque a lo mejor se puede salvar algo del disco duro para recuperar esas fotos", cuenta Volodymyr.

Tablas de surf, bolsas de deporte, zapatillas

Ayer era el segundo día en que los bomberos rescataban los enseres que no han sido dañados de los vecinos. Entre los objetos rescatados que se pudieron ver hay maletas llenas de ropa, tablas de surf, esquíes o cajas de zapatos. Lo que sí pudieron rescatar todos los vecinos fueron sus coches, ya que el garaje no quedó dañado.

Dos bomberos con algunos enseres de un vecino, tras salir del edificio calcinado. / F.CALABUIG

Otro objeto muy demandado ya varios días son las cajas fuertes que tenían los pisos. La mayoría de las que se han encontrado tienen el interior inservible, algo que le duele especialmente a vecinos como Joaquín, que guardaba allí una cantidad bastante importante de dinero para disfrutarlo en su jubilación. "Algún 'lingotito' de oro que heredarán mis nietos se han salvado, pero nada más", lamenta.

Él vivía en el séptimo piso y era vecino del barrio desde hace más de 15 años. Ahora trata de rehacer su vida en el distrito donde tiene a sus amistades, el bar donde hecha la partida, la farmacia de confianza o su gimnasio, pero denuncia que "no hay pisos en Campanar ni en venta ni en alquiler, no hay forma de quedarse en el barrio".

Joaquin demanda que la administración no deje tiradas a las familias y les dé una alternativa para que no pase "lo que pasó en Canarias con los afectados por el volcán, que al final han acabado viviendo en barracones", reivindica.

"Los difusores no saltaron"

Volodymyr acababa de salir a la calle cuando se inició el fuego. "Mi hermana estaba dentro y la salvó que empezó a oler a humo. Dos minutos después el piso estaba lleno y decidió bajar por el ascensor. Cuando salía por la puerta de la finca las llamas ya estaban en nuestro apartamento", cuenta el afectado mientras sigue preguntándose como se pudo expandir tan rápido el fuego.

Varios vecinos se llevan las cosas que han podido rescatar del incendio de València. / GONZALO SÁNCHEZ

Denuncia que no funcionaron los sistemas antiincendios que había en el edificio; "creo que tanta gente murió porque no escucharon las alarmas y el incendio prendió poco menos de 20 minutos. Muchos se quedaron atrapados y no había tiempo ni de bajar".

La virulencia del incendio ha provocado que incluso los números de las puertas estén borrados, así que los vecinos han tenido que ir indicando en un plano a los bomberos la localización de sus pisos para que pudieran llegar a por sus pertenencias.

Conmoción en los vecinos

Una de las vecinas de la finca de al lado cuenta entre lágrimas cómo lo vio todo, y varias aseguran que les está costando mucho salir a la calle y ver el edificio calcinado. Según ha comprobado este periódico los vecinos del barrio intentan evitar la zona, mientras que la mayoría de las personas que se agolpan a los alrededores del edificio son periodistas, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, o curiosos que vienen de otros puntos de Valencia para ver el edificio calcinado.

Bomberos sacan enseres de uno de los vecinos del edificio quemado en Valencia. / GONZALO SÁNCHEZ

La presencia del cadáver urbanístico que ha dejado 10 muertos les provoca mucho dolor, y de hecho ha habido una oleada de peticiones de atención psicológica en servicios sociales para vecinos afectados pero también de edificios de la zona.

El concejal de emergencias del ayuntamiento de Valencia Juan Carlos Caballero acudió a supervisar las labores de los bomberos, y aseguró que "aún quedan días duros por delante, con los sepelios y la recogida de objetos personales antes de que empiece la investigación". El juez de la causa priorizó ayer la entrega de los cuerpos a las familias antes que la investigación del incendio.

Caballero no quiso adelantar si las familias podrán volver a visitar sus pisos a corto plazo. "Depende de la decisión del cuerpo de bomberos, porque lo primero es la seguridad". El concejal también ha remarcado que el consistorio tiene una red de acompañamiento y apoyo a las víctimas completamente gratuita.