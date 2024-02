Pase y pose

Después de la alta costura en París, Milán y Londres, llegamos a la cita bianual madrileña de la Mercedes Benz Fashion Week donde diseñadores patrios consagrados y los nuevos talentos se dan cita para presentar sus nuevas colecciones.

Aquí servidora, hace muchos años que no me calzo unos Manolos, me pongo más bien unos «manolo planick», porque los tacones y yo ya somos como el agua y el aceite. Las deportivas se han apoderado de mi armario y los años han dejado su marca en mi estilo y, sobre todo, en mi comodidad.

Ahora bien, dejando de lado mi propio dilema fashion, lo que realmente me ha dejado boquiabierta, y no precisamente en el buen sentido, es la insistente y enfermiza delgadez de las modelos en la pasarela madrileña. Nos encontramos frente a auténticos esqueletos ambulantes, sin formas, con un aire andrógino que hace que se pierda hasta la última pizca de personalidad. Muchas de estas «perchas humanas» ni siquiera pueden lucir las prendas de manera convincente, dejando claro que la moda ha sacrificado la salud y la individualidad en aras de una absurda estética.

Los diseñadores parecen empeñados en convertir a las modelos en simples perchas vivientes, pero, francamente, ya va siendo hora de que alguien les recuerde que la sociedad no necesita más promoción de la extrema delgadez como el estándar de belleza. Estamos en el siglo XXI, y deberíamos superar esa obsesión enfermiza por cuerpos que se asemejan más a fantasmas que a personas reales. Queda dicho.

Y ahora sin más preámbulos, nos sumergimos en nuestra propia pasarela de eventos de la semana.

PABLO ERROZ

Hace ya unos cuantos años, servidora tuvo el privilegio de entrevistar a un joven prometedor, ¿su nombre? Pablo Erroz, quien ya despuntaba con sus diseños de final de curso en una muestra colectiva. Lo más impactante de aquella conversación fue su claridad de objetivos en el intrincado mundo de la moda. Cada paso, cada detalle estaba meticulosamente pensado, algo que me dejó gratamente impresionada.

Con el paso del tiempo, el acierto en ese «fichaje» se ha revelado con toda su magnitud. Pablo Erroz ahora puede jactarse de una madurez escénica y creativa que lo distingue. La apertura de su propio «club» (nombre de su última colección) es un reflejo de la firmeza de convicciones, donde ansía que su audiencia experimente la emoción de pertenecer a un grupo selecto, gracias a sus creaciones.

Álvaro Alarcón, Lluís Pérez, Pablo Erroz y Antonio Fernández-Coca, en la Mercedes Benz Fashion Week. / Murphy Brown

La propuesta, está impregnada de excelente sastrería y versatilidad, sello distintivo de las prendas de Erroz. Los diseños femeninos encarnan la practicidad y la elegancia, ideales para la mujer contemporánea que busca vestir con estilo y comodidad. Por otro lado, la colección masculina, un tanto más sofisticada, juega con un lujo silencioso, tan en boga en nuestros días.

Pablo Erroz se erige como uno de los abanderados de la sostenibilidad y, con admirable coherencia, se ha asociado con Hecho en café para transformar los residuos de la antropológica bebida en botones, accesorios y diversos objetos. En la presentación en Madrid, un nutrido grupo de mallorquines se trasladó para ser testigos del éxito, entre ellos la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, junto con amigos y admiradores de Erroz. Un evento que no solo celebra la moda, sino también el compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

25 ANIVERSARIO

El Rotary Club Junípero Serra, pionero en la isla y distinguido por ser el primero en incorporar mujeres a sus filas, celebró su gala solidaria en el Hotel GPRO Valparaíso para conmemorar sus bodas de plata. En la actualidad, la presidenta de este selecto club es la cónsul norteamericana Kimberly Marshall, marcando un hito en su liderazgo.

María Cilimingras, Kimberly Marshall, Ansgar Thune, Natalia Rigo, Joan Buades, Juan David Abella y Pau Collado. / Murphy Brown

La velada no solo congregó a los miembros del Junípero Serra, sino también a amigos rotarios procedentes de otros clubes. La cena, más que un evento social, se convirtió en un gesto generoso al recaudar fondos destinados a los proyectos de la Fundación Campaner, un acto de compromiso comunitario que destaca la labor humanitaria del club.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, presidió el evento, subrayando la importancia de la iniciativa y el impacto positivo que el Club Rotary Junípero Serra ha logrado en sus 25 años de existencia. Un encuentro que no solo celebra un aniversario significativo, sino que también refleja el espíritu solidario y la colaboración inter-clubes que caracterizan a esta comunidad rotaria.

CELEBRACIÓN DE SANTA APOLONIA

La comunidad de dentistas de Balears se congregó para rendir homenaje y celebrar a su patrona, Santa Apolonia. El evento destacó por la notable participación de jóvenes odontólogos, por las numerosas sorpresas cuidadosamente organizadas por el colegio, la generosidad de regalos sorteados, y, sobre todo, la atmósfera festiva que envolvió la ocasión.

Siguiendo la tradición, los dentistas asistieron a una emotiva misa en memoria de los colegas fallecidos, para luego trasladarse al Hotel Valparaíso a disfrutar de su gala anual. Ignacio García-Moris, presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Balears (CODB), extendió un cálido saludo a todos los presentes y abordó la situación actual del colectivo profesional. Un encuentro que no solo rindió tributo a la patrona de la odontología, sino que también reflejó la vitalidad y la solidaridad presentes en la comunidad de dentistas de las islas.

Antoni Real, Manuela García e Ignacio García. / Murphy Brown

ENCUENTRO DEL CUERPO CONSULAR

Bajo la distinguida presidencia de Rafael Arismendi, cónsul de Colombia en Balears, el cuerpo consular se congregó en el Hotel GPRO Valparaíso para llevar a cabo su reunión y jornada de trabajo. El evento no solo evidenció la excelente disposición que prevalece entre los miembros, sino también la manifestación palpable de su afecto por las islas que han hecho su hogar.

Foto de familia del cuerpo consular. / Murphy Brown

En un ambiente de camaradería y colaboración, los miembros del cuerpo consular demostraron un compromiso compartido con el bienestar y la prosperidad de las Balears. La reunión no solo sirvió como espacio de intercambio de ideas y proyectos, sino también como un testimonio del aprecio mutuo y del amor que cada cónsul siente por estas tierras que los han acogido con hospitalidad.

APERTURA DE L’ÀTIC

La séptima planta del conocido Hotel Saratoga se ha transformado en el epicentro gastronómico con la apertura de su nuevo restaurante, L’Àtic. A cargo de la remodelación, el arquitecto Carlos Huerta ha logrado despertar el apetito de los asistentes, quienes ya se imaginan deleitándose con las exquisitas creaciones del chef Juan Pinel. La barra con vista a la cocina abierta y las eclécticas mesas del amplio comedor prometen experiencias culinarias inolvidables.

El chef Juan Pinel y su equipo en L’Àtic. / Murphy Brown

El evento de inauguración fue una reunión de lo más selecto de la sociedad mallorquina, recibidos uno a uno por Catalina Borrás, CEO del Saratoga, en la entrada del establecimiento. Los asistentes tuvieron el privilegio de anticipar la esencia de la nueva carta, concebida por Pinel con un enfoque culinario único, donde el producto se erige como protagonista indiscutible. Una fusión de cocina tradicional con un toque vanguardista, capaz de reconfortar los paladares más exigentes. El restaurante L’Àtic no solo promete una experiencia gastronómica, sino un viaje sensorial que combina la excelencia culinaria con la elegancia del entorno y la hospitalidad única del Hotel Saratoga.

EXPOSICION «ES TALLER D’ES PLA»

En el fantástico espacio expositivo del Centro de Historia y Cultura Militar de Palma, se desplegó la muestra pictórica de once apasionados por el arte. Aunque pinten por simple placer, sus obras revelan una destreza depurada que transforma la contemplación en un paseo sensorial, conectando con el espectador y desplegando una manifestación de pura belleza.

Los once artistas que exponen en el Centro de Cultura Militar. / Murphy Brown

La artista Dolors Comas se erigió como comisaria de este evento cultural. Sus habilidades curatoriales lograron unir las distintas expresiones artísticas de estos creadores aficionados, llevando al público por un recorrido visual que despertó los sentidos y dejó una huella de admiración.