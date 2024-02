Atasco en la homologación de títulos de Enfermería con casi 7.500 expedientes sin resolver: "Es muy frustrante"

El atasco en la homologación de títulos de profesionales extranjeros empeora. Unas 100.000 personas buscan ejercer en España y no pueden porque sus procesos siguen en marcha, con datos de los colectivos que les representan. La queja viene de lejos: la burocracia les limita y esperan unos tres años de media para obtener la convalidación. En el ámbito sanitario, además de los médicos, alrededor de 7.500 enfermeras esperan en nuestro país a que se resuelvan sus expedientes. Como la mexicana Carolina Carrada Hernández, que lleva desde 2021 confiando, con infinita paciencia, en la resolución de su proceso. "Es muy frustrante", confiesa a El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica.

Carolina es enfermera titulada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la principal universidad pública del país. Su marido, Nacho Casas, le ayuda desde el minuto uno en el papeleo para que pueda homologar su título. Muy farragoso. "He comprobado que, al no ser su país, se sienten más inseguros, despistados. No se ven con posibilidades para reclamar. Sale la resolución denegada y se conforman", señala.

Su mujer tiene más de 20 años de experiencia. Trabajó siempre en el sector privado, en uno de los grupos más importantes de México, el Grupo Ángeles, con 26 hospitales en todo el país. Se conocieron en el país azteca, donde él trabajaba como expatriado. A comienzos de 2021, regresaron a España y se pusieron a investigar cómo Carolina podía entrar en el mercado laboral. Enfermería es una profesión regulada y se necesitaba, lógicamente, homologar su título.

"Un montón de documentos"

"Se solicitan un montón de documentos que hay que pedir en el país de origen, apostillarlos y entregarlos al Ministerio. Más o menos, nos llevó juntar la documentación unos seis meses", reconstruye la pareja, que vive en Tres Cantos (Madrid). En julio de 2021, iniciaron el trámite. Se quejan de una "nula comunicación" con el Ministerio de Universidades. Solo sabían el número de expediente y el estado. En la web del departamento, señala Nacho, hay un apartado de quejas y a todo el mundo contestan lo mismo: que siguen trabajando en el proceso.

Pasaron los meses y, en vista de que no había ningún movimiento, Carolina presentó una nueva queja. La misma contestación. Entonces supieron que -según el antiguo (de 2014) y nuevo real decreto (2022) del proceso de homologación-, si tras seis meses "no recibes respuesta del Ministerio, por silencio administrativo, se considera denegada y, a partir de ahí, tienes derecho a poner un recurso contencioso-administrativo". Fue lo que hicieron.

A día de hoy, sigue en la sala 6 de la Audiencia Nacional y "no saben nada". "Ese recurso lo que hace no es homologar o no, lo que hace el juez es obligar al Ministerio a que trabaje y resuelva el expediente. Del tema judicial no sabemos nada y en la vía administrativa, seguimos a la espera", continúan. Porque, relata la pareja, en agosto de 2023 pidieron a Carolina una documentación que ya había entregado y que volvió a adjuntar. "Hasta hoy no hay más noticias", lamentan.

Tres años de espera

Carolina, con nacionalidad española, lleva casi tres años esperando que se resuelva su solicitud. En este tiempo, la han llamado de grupos como Quirón o la Clínica Universidad de Navarra para trabajar. Buscaban un perfil muy concreto. El suyo. En México trabajó en acreditación de hospitales y en calidad asistencial. A todos responde lo mismo: su expediente está en proceso. Y no sabe cuándo se resolverá. Ahora acaba de ser madre, pero en estos años apenas ha tenido empleos. Y si lo ha hecho, ha sido en residencias privadas que la contrataban como auxiliar o gerocultora.

Médicos extranjeros se manifiestan en Madrid. / CEDIDA

La pareja se queja, además, de la baja tasa de procesos favorables en homologaciones en Enfermería, respecto a Medicina. Muy inferior. "Porque los criterios para homologar están regulados por una orden ministerial que dice, básicamente, que hay dos: uno, las competencias que deben tener y otro, un número de créditos, 240. El problema es que fuera del espacio europeo de educación superior las universidades no organizan sus carreras en créditos europeos", apuntan.

Dos reales decretos

En octubre de 2022, el Gobierno modificaba el sistema de homologación de títulos para tratar de agilizar el proceso. El Consejo de Ministros aprobaba la actualización y modernización de los requisitos y procedimientos para las solicitudes de equivalencia de títulos extranjeros a través de un real decreto que pretendía modernizar las condiciones, los requisitos y los procedimientos para el reconocimiento de títulos universitarios obtenidos en sistemas educativos extranjeros respecto al anterior de 2014.

Pero son muchos los sanitarios que todavía están afectados por el antiguo real decreto de 2014. En Enfermería, desde octubre de 2022, se han presentado 3.535 solicitudes de convalidación, de las que solo 7 se han resuelto. Si se habla de las afectadas por el antiguo real decreto, serían 3.951 las profesionales que siguen esperando esa resolución. En total, en torno a 7.500 enfermeras. Son cifras aportadas en enero por el Gobierno en sendas respuestas parlamentarias a más de una decena de preguntas del grupo parlamentario popular acerca de esta cuestión.

Venimos de otro país con una preparación universitaria, y nos ponen trabas. Me siendo frustrada. Carolina Carrada — Enfermera

"Es un trámite burocrático que tarda bastante tiempo. Venimos de otro país con una preparación universitaria, y nos ponen trabas. Me siento frustrada porque no puedo trabajar en lo que me gusta", dice Carolina que, repite, en estos meses ha recibido varias propuestas de trabajo, pero, aunque explica que está en proceso, le dicen que así no la pueden contratar. "Yo lo entiendo. Siempre hay un riesgo al atender una persona. Se requiere que todo esté legalizado. Incluso para trabajar en calidad. Confío en que se resuelva, pero los días siguen pasando. Hay que tener mucha paciencia", añade.

Las residencias, se quejan

La falta de enfermeras, continúa Carolina, es casi un problema que se traslada a todo el mundo. En España, ya se sabe. Pero también en México faltaban profesionales. La Federación Empresarial de la Dependencia (FED), patronal de las residencias privadas, se quejaba recientemente de la escasez de personal en el sector. La entidad aludía a "la imposibilidad actual de encontrar nuevas enfermeras que cubran incluso el relevo generacional necesario para reponer las plazas de los profesionales que se jubilan cada año".

La FED propone la creación de una nueva figura profesional de enfermería proveniente de Formación Profesional, como sucede en Alemania

"No es de recibo que tarden dos y tres años en resolver los expedientes. Estuvimos hablando (en 2021) con la Secretaría General (de Universidades) y nos prometieron que se comprometían a solucionarlo. A resolver los expedientes en el plazo de seis meses. Seguimos igual. Hay un atasco monumental y va peor", señala Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED, a este diario.

Ante esta ausencia, piden la creación de más plazas universitarias y abogan "por mejorar la agilidad en los trámites de homologación de miles de profesionales de la enfermería y Medicina que están en España esperando a poder ejercer". Pero la FED va un paso más allá: propone la creación de una nueva figura profesional de enfermería proveniente de Formación Profesional, como sucede en Alemania.

Condiciones indignas

Una idea que rechaza de plano el Consejo General de Enfermería. Fuentes de la entidad indican a El Periódico de España: lo que enmascara la propuesta de la FED "es la grave carencia de recursos humanos del sistema sociosanitario. Un déficit que se debe a las precarias e indignas condiciones laborales, salariales y de desarrollo profesional que se ofrecen y en la escasez crónica de profesionales que existe en España, que es más propia de países que están a años luz de nuestro Producto Interior Bruto (PIB)".

Una enfermera vacuna a un hombre. / EP

El sector, dice el Consejo, necesita "ahora más que nunca" una estrategia nacional. Las residencias, critican, "quieren optar por una solución basada en la economía de medios, impulsando la creación de esta titulación de FP, que se traducirá en la creación de profesionales 'low cost' que asuman las funciones de otros profesionales sanitarios y no sanitarios que ya existen, como los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Hay otros perfiles como los gerocultores… Esos perfiles ya existen, lo que hace falta es contratarlos".

Rechazo del Supremo

Al órgano colegial le preocupa "que esta solución puramente economicista comprometa la atención sociosanitaria en España, afectando a la salud y expectativas de vida de miles de nuestros mayores y de las personas dependientes". De hecho, recuerdan la propuesta de la patronal de las residencias privadas no es nueva. El Ministerio de Educación ya intentó crear un nuevo título de FP de 'Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal', que fue rechazado por el Tribunal Supremo en marzo de 2022, tras el recurso presentado por la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE.

Así, el Alto Tribunal anuló las competencias atribuidas a esta nueva figura 'no sanitaria' creada para supervisar el trabajo de profesionales sanitarios, como las enfermeras -y del personal auxiliar-, con relación al seguimiento de las actuaciones de emergencia, las pautas farmacológicas, alimentación, oxigenoterapia o ventilación mecánica, entre otras muchas actuaciones o procedimientos, pues su actuación era "susceptible de incidir en la labor profesional de enfermeros y otros profesionales sanitarios".