Los datos del sistema centinela de infecciones respiratorias de covid, gripe y VRS, que cada semana publica el Instituto de Salud Carlos III y compendian las cifras de todas las comunidades, traen este jueves buenas noticias: los casos de gripe detectados en atención primaria disminuyen por primera vez en cuatro semanas, por lo que según la entidad se podría "haber alcanzado el pico" de infecciones durante la semana pasada, donde se registró "un alto nivel de intensidad en relación con las temporadas previas".

La afluencia de contagiados a los centros sanitarios fue, de hecho, tan alta que ha habido "saturación" y el "colapso" en algunos centros sanitarios durante las navidades y los hospitales con más déficit de camas han tenido que aplazar algunas operaciones quirúrgicas no urgentes. Ante esta situación, Sanidad propuso recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios. Once comunidades autónomas se opusieron, sobre todo por que no se consultó antes a los grupos técnicos, pero finalmente el Ministerio impuso la medida preventiva, que ha entrado en vigor completamente este jueves, justo cuando, afortunadamente, la gripe parece dar un respiro.

Los datos del sistema centinela indican que la tasa de contagios detectados por la atención primaria del 1 al 7 de enero es de 387 por 100.000 habitantes, frente a 430 casos la semana previa. En consonancia, el porcentaje de positividad de las pruebas realizadas cae del 44,6% al 41,4%. Por grupos de edad, las mayores tasas de infecciones se dan en los niños menores de un año. Además, la incidencia de la gripe disminuye en todas las comunidades, con excepción de Baleares. No obstante, ha sido tan alto el nivel de contagios que la tasa de hospitalización por gripe se mantiene en ascenso, sobre todo entre los mayores de 80 años.

El descenso de la gripe trae consigo que la tasa de infecciones respiratorias agudas, por todo tipo de virus, caiga ligeramente. Aún está en niveles elevados: 935 casos por 100.000 habitantes, pero la semana anterior era de 966. Por edades, de nuevo, la mayor incidencia global se da en menores de un año en los niños de uno a cuatro años.

Las pruebas indican que el virus que más circula es la gripe (sobre todo gripe A), seguido del covid, que asciende al 10,6% en las pruebas (9,6% en la semana previa), mientras que el virus respiratorio sincitial (VRS) desciende (del 9,9% al 6% del 1 al 7 de enero).