Nunca subestimes el poder de una mujer que ya no tiene nada que perder. Oficialmente hemos inaugurado la temporada de empacho y relleno, y ya sabes, ahora todo es ganancia. Se avecinan festividades por doquier, con ágapes de ricas viandas y los mejores caldos que se distribuyen en mesas muy bien dispuestas. Mi fuerza de voluntad está pasando por un momento complicado, así que no me queda más remedio que proclamar a los cuatro vientos: «de perdidos al río».

Como decían en una de mis películas favoritas que encabeza esta introducción, «a veces no podemos elegir las situaciones en las que nos vemos envueltos, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlas». Y aquí estoy, en pleno dilema de «gym o no gym... esa es la cuestión». Pero intento capear el temporal con disciplina salesiana, tratando de seguir los consejos de los médicos para estas fechas: evitar picotear entre comidas y caminar al menos 10.000 pasos al día. ¡Pero, oh sorpresa! La tentación es más fuerte y, como le ocurrió a nuestra madre Eva, viene disfrazada la serpiente convertida en irresistibles manjares y postres que me seducen, sumiéndome en un estado catatónico frente a cada escaparate de pastelería o expositor de turrones y polvorones. ¡Pero resistiré! Llegaremos a enero indemnes y seguiremos compartiendo todo lo que acontece semanalmente en el fascinante mundo de los eventos en nuestra isla. ¡Que la fuerza (y la fuerza de voluntad) nos acompañe! COPA DE NAVIDAD EN GPRO VALPARAÍSO Imagina el «quién es quién» más cool en el cóctel más deseado de la temporada, ese que organiza el Hotel GPRO Valparaíso que, como el Corte Inglés, con gran estilo marca el inicio oficial de las celebraciones navideñas en nuestra ciudad. El equipo del hotel, liderado por Antoni Ferrer, no deja de sorprendernos cada año. La decoración navideña es tan esperada como el encendido de luces en Cort (a quien hay que darles la enhorabuena porque organizaron una fiesta magnífica). Esta vez nos llevaron de celebración con una decoración en un dorado tan intenso que es el inicio de un año mágico para el hotel, ¡nada menos que el 50 aniversario desde su apertura en 1974! Los cerca de 200 invitados se reunieron alrededor de una propuesta gastronómica de otro nivel, brindando con el director Toni Ferrer y su equipo en una velada que fue simplemente impecable. ¡Que sigan los festejos! PREMIS POPULARS Cope Balears reunió a manteles largos en la entrega de los Premis Populars, los galardones más veteranos de la emisora en España. La noche estuvo cargada de reconocimientos para gente que trabaja arduamente cada día y es un ejemplo para la sociedad en general. Este año los afortunados fueron: el empresario Rafael Jordà, el doctor Joan Besalduch, el divulgador Sebastià Roser, el misionero Manolo Fortuny, la Unión Deportiva Collerense (que está formando a futuras cracks del fútbol) y el grupo de periodistas Imperium Iniquitatis, cuyo representante José María Ramis, recogió el galardón. Xavi Bonet, el director de COPE Baleares, destacó en su discurso la creación de la nueva categoría de periodismo y comunicación. En tiempos de «fake news», hay que darle su lugar al periodismo serio. PRESENTACIÓN BMW La familia Proa Premium presentó su nueva berlina de la familia BMW, el nuevo i5, un nuevo vehículo 100% eléctrico, un modelo para los amantes del conducir con una potencia de 340cv y una autonomía de 580 km. Las instalaciones del concesionario recibieron a clientes y amigos que pudieron ver de primera mano el nuevo i5, entre los invitados se encontraba Marco Tapia el joven piloto mallorquín de Moto2, que por una jornada cambio su moto por este nuevo BMW, los asistentes también degustaron un catering del Txoko de Martín. PREMIOS PIMEM La patronal mallorquina se lució en la gala de los Premis PIMEM 2023, que tuvo lugar en el Teatre Xesc Forteza. Este evento no solo reunió a los afortunados galardonados, sino también a políticos y socios de la patronal. Jordi Mora, su presidente, ejerció de anfitrión con un discurso enérgico donde destacó la importancia crucial de las pequeñas y medianas empresas, así como del valioso colectivo de autónomos. En los Premis PIMEM, se repartieron galardones en siete categorías, y hubo un montón de candidatos luchando por el título. Solo unos pocos fueron los elegidos por el jurado, que tuvieron difícil la elección. IB-Red se llevó el premio en la Categoría Responsabilidad Social Corporativa, Can Moragues se destacó en la Categoría Turismo, Ca Na Paulina se alzó con el premio en la Categoría Empresa y Comercio, APAEMA hizo lo propio en la Categoría Asociación Empresarial, Generator Landing destacó en la Categoría Innovación Empresarial, Agromallorca se llevó la palma en la Categoría Industria, y ADEMA se destacó en la Categoría Servicios. La velada tuvo un cierre motivador a cargo del conferenciante Victor Küppers. ¡Qué noche llena de talento y reconocimientos! PREMIOS MANJARIA El suplemento mensual gastronómico de nuestro rotativo está de fiesta, ¡celebramos la edición número 150 de esta joya de publicación! Y para festejarlo por todo lo alto, se convocaron los Premios Gastronómicos Manjaria, donde rendimos homenaje a esas iniciativas que apuestan por lo mejor: productos de proximidad y calidad. Los protagonistas de esta edición son grandes representantes de estos premios: Benet Vicens, el chef con estrella Michelín, se lleva un premio merecidísimo por su trayectoria en Bens d’Avall. Antoni Tugores, reconocido por su incansable labor de rescatar recetas tradicionales mallorquinas. OPMallorcamar, se lleva el premio por ser el alma de la pesca y comercialización del pescado mallorquín. Y no podíamos olvidarnos de Micro Celler Son Crespí, ¡salud! Por su pasión en la elaboración del vino y el cultivo de la viña. ¡Felicidades a todos los premiados! Esto es solo el comienzo de más éxitos y delicias en el mundo de la gastronomía. ¡A brindar por el sabor y la dedicación!