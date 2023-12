La actriz y modelo Emily Ratajkowski es una enamorada de Mallorca desde muy pequeña y así lo ha hecho saber en diversas ocasiones desde sus redes sociales. Uno de los últimos guiños lanzado a su isla favorita ha sido captado por los paparazzi mientras la célebre modelo paseaba por el centro de una gran ciudad.

Ataviada con un abrigo de color azul y un pantalón verde, la actriz remata el look con una camiseta también de color azul de lo más sorprendente: siete cabezas de dimonis impresas en color rojo. En concreto, se trata de una prenda que hace honor a los dimonis de Sant Joan, el pueblo donde la celebridad pasaba buena parte de los veranos. No se perdió ni un estío santjoaner hasta los 14 años. En 2022 regresó a Mallorca, a su pueblo; no había vuelto desde su infancia, hace más de una década.

només hi ha una persona més santjoanera que jo i és n'emrata amb una camiseta des dimonis de sant joan pic.twitter.com/IHHCgGJHbR — cata🫶🏼 (@catajaume) 7 de diciembre de 2023

Ratajkowski dejó constancia de su paso por Sant Joan en un carrusel de fotografías publicado en su Instagram el pasado 28 de septiembre de 2022. Imágenes dando un paseo por las calles del pueblo junto a su hijo Sylvester Apollo, fruto de su relación con el productor Sebastian Bear-McClard, e inmortalizando su encuentro con el geógrafo Climent Picornell, a quien regaló su libro Mi cuerpo, donde habla en primera persona sobre la trampa de la belleza femenina. En la misma publicación, la actriz comparte instantáneas de cuando era pequeña y veraneaba en Mallorca.

La actriz compró hace años una pequeña casa en Sant Joan, donde pasea como una vecina más. En sus redes sociales ha escrito incluso mensajes en catalán, como éste: “Mallorca és màgica. Cada vegada que torno tenc la sensació que torno a casa. Tenc la sort de tenir aquesta illa com a part de la meva vida i ara també la del meu fill. T’estim Mallorca, tens un lloc especial al meu cor”.

Otra de las zonas preferidas de la Ratajkowski es Cala Deià, donde se la ha visto disfrutar de baños junto a su hijo y amigos, sa Calobra o Cala Pi.