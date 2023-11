Al llegar a cierta edad, es posible optar por una pensión de jubilación, siempre que se cumplan requisitos específicos, como haber cotizado un mínimo de 15 años. Sin embargo, esta condición excluye a un grupo considerable, incluyendo a las amas de casa, que al trabajar sin estar dadas de alta en la Seguridad Social no pueden acceder a una pensión de jubilación contributiva. Ante esta situación, el Imserso administra pensiones no contributivas, una forma de ayuda de la Seguridad Social destinada a garantizar ingresos mínimos a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Pensiones del Imserso

En el presente año, la cuantía de estas pensiones no contributivas, administradas por el Imserso, asciende a 6.784,54 euros anuales, distribuidos en 14 pagas. Esto equivale a 484,61 euros mensuales, aunque la cantidad podría variar según las circunstancias individuales de cada beneficiario. Es fundamental cumplir con requisitos específicos y realizar trámites para acceder a esta prestación.

El término "amas de casa" no se limita exclusivamente a mujeres, ya que abarca tanto a hombres como a mujeres que, al cumplir 65 años, no tienen derecho a una pensión de jubilación contributiva debido a su historial laboral. Las pensiones no contributivas se diseñaron para proporcionar a este colectivo, incluyendo a las amas de casa, una prestación tras la jubilación.

Requisitos para solicitar la pensión

Para ser elegible para esta ayuda del Imserso, destinada a amas de casa mayores de 65 años, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Edad de Jubilación: Tener más de 65 años.

Residencia en España: Haber residido en España durante al menos diez años, siendo dos de ellos los últimos antes de solicitar la prestación.

siendo dos de ellos los últimos antes de solicitar la prestación. Renta o Ingresos: Contar con rentas o ingresos inferiores a 5.899,60 euros al año si se vive solo/a.

En relación con la fecha límite para solicitar esta ayuda del Imserso, es crucial tener presente que las pensiones no contributivas son otorgadas a aquellas personas que no han cotizado lo suficiente para recibir una pensión contributiva. En 2023, los montos de estas prestaciones oscilan entre 121,15 y 484,61 euros mensuales. Dichas cifras pueden resultar insuficientes, especialmente para los jubilados que afrontan gastos de alquiler, generando una situación financiera desafiante, especialmente durante las festividades de Navidad y Reyes.

Para hacer frente a esta realidad, entra en juego el pago único y anual de 525 euros proporcionado por la Seguridad Social a través del Imserso. Este subsidio está diseñado para aliviar la situación económica de los pensionistas que están afrontando los costos de alquiler de vivienda. De esta manera, aquellos que cumplan con los requisitos establecidos podrán recibir un ingreso adicional durante la temporada navideña. Es importante tener presente que la fecha límite para solicitar este subsidio es el 31 de diciembre de 2023.