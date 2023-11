La nueva generación de las joyas Isabel Guarch se abre paso

Una tercera generación se ha incorporado a la firma de joyería Isabel Guarch, marca que nació en un atelier en un piso en Palma en 1957. La joyera y su hijo Gonzalo han creado la primera colección para hombre, llamada Foners, y proyectan seguir colaborando y expandir la marca. «El cielo es el límite, y estamos listos para seguir explorando y creciendo juntos», comenta el joven.

El hijo de Isabel Guarch solía ayudar con facturas y respondiendo correos, pero llegó un momento en que quiso implicarse más con la marca, «pensar en ella de cara al futuro», explica la diseñadora. Tras esta colaboración, Gonzalo asegura que su madre «es una fuente inagotable de conocimiento y experiencia» en el mundo de la joyería. «He aprendido a apreciar cada detalle, a entender la historia que se esconde detrás de cada pieza. Me ha transmitido la importancia de fusionar la artesanía tradicional con una visión moderna, creando joyas que no solo son estéticamente hermosas, sino también significativas. Además, he aprendido a capturar la esencia de Mallorca en cada diseño, a contar historias a través de nuestras creaciones», añade el hijo de Isabel Guarch.

Por su parte, Isabel Guarch confiesa que "llevaba tiempo queriendo hacer una colección de hombre y al incorporarse Gonzalo al proyecto ha sido el momento perfecto para hacerla con mi hijo".

«Gonzalo ha aportado la frescura, la visión del tipo de joyas que le gusta al hombre y en especial a los jóvenes de hoy en día. Yo, por mi parte, he aportado mi experiencia en el sector, cómo es el proceso de realizar una joya, desde los primeros bocetos del proceso creativo hasta conseguir la joya final. Y creo que la unión de las dos cosas, la frescura y la nueva visión del hombre que da Gonzalo y mi experiencia y la visión de la marca han hecho posible Foners», afirma Isabel Guarch. Esta colaboración ha sido "el inicio de un camino en el que estamos incorporando nuevas cosas a Isabel Guarch, los conocimientos de marketing de Gonzalo, su visión de las nuevas tendencias...", indica la joyera. Esta colección, añade, «es una evolución natural de nuestra marca, enriquecida con la visión fresca y renovadora de Gonzalo». Isabel Guarch augura que tras este primer trabajo conjunto con su hijo irán saliendo nuevas colecciones.

"Una de las ideas que nos emociona es trabajar en colaboración con artistas locales y diseñadores emergentes para crear piezas únicas que celebren la diversidad creativa de Mallorca. También nos gustaría explorar el ámbito digital, aprovechando la tecnología para llevar nuestras creaciones a una audiencia más amplia", apostilla Gonzalo Guarch.