“A las nueve en punto me planté delante del ordenador para reservar mi viaje. La página se quedaba bloqueada. Luego me pedía un teléfono y no pude continuar con la reserva”, recuerda con indignación Diego Romero en una carta dirigida a la sección de Participación de EL PERIÓDICO. Esta misma frustración es la que han sentido otros lectores, enfadados porque no han podido acceder a los viajes del Imserso ofrecidos en la campaña 2023-2024.