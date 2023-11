Rafa Nadal y Mery Perelló han disfrutado este fin de semana de una cena romántica en el restaurante O'Pazo de Madrid, la célebre marisquería de la calle Reina Mercedes fundada en el año 1969. El tenista, que sigue su plan de entrenamientos con el objetivo de volver a la competión en el próximo enero en el Open de Australia, si cumple los plazos de recuperación sin dolor, atendió amablemente a los medios a la salida del restaurante. Y no dudó en hacer balance de su primer año como padre primerizo, aniversario que se cumplióel pasado 7 de octubre:

"Estamos felices -manifestó el tenista de Manacor-, como debe de ser. Muy bien". Además, a la pregunta de si el pequeño le desvela por las noches, Rafa Nadal sonrió. "Que todo sea eso, ya veremos". El matrimonio, muy sonriente y amable, salía de un prestigioso restaurante de Madrid y Mary se mostró feliz ante los medios.

Más esquivo se mostró el campeón de Manacor sobre su lesión y los plazos de recuperación. "Todo bien, contento", dijo, sin dar más detalles, en el momento en que entraba en el coche con Mery Perelló y abandonaba el lugar.

Una reaparición todavía no confimada

"No estoy entrenando sin dolor. Mi primera opción sigue siendo Australia -el propio director del Open lo avanzó sin tener el 'ok' del jugador-, pero no estoy en condiciones de confirmar lo que pasará con mi cuerpo en unos meses", reconoció Nadal el pasado 19 de octubre. "Si estuviera con cero dolor, me plantearía otras cosas. Estoy intentando dar pasos adelante. Vamos probando y siguiendo las indiciaciones médicas", desveló el tenista español.

"Estoy entrenando lo que el cuerpo me deja. Más ahora que hace un mes, siempre en positivo voy lidiando con la situación actual, que es de un proceso de recuperación de una cirugía. Hay que dar pasos adelante y otros para atrás. Hasta el más pequeño importa para coger horas de entrenamiento y ritmo para volver a competir", explicó Nadal.