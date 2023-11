Sombras & Pliegues | Elegancia atemporal: El resurgimiento del estilo Old Money El otoño-invierno de 2023 se perfila como la temporada de la elegancia y la sofisticación, y no hay tendencia que lo refleje mejor que el estilo Old Money. En un mundo inundado de tendencias efímeras, esta estética evoca el esplendor de las élites estadounidenses y británicas, y promete perdurar en el tiempo. Descubre en qué consiste y cómo puedes incorporar su esencia atemporal en tu guardarropa