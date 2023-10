Tiene 85 años y es maestra jubilada. Natural de Córdoba, Argentina, Elva ha recorrido media Europa en su afán de descubrir el mundo y de seguir manteníendo su espíritu joven y vivo. A través de su cuenta de Instagram, muestra a sus seguidores sus viajes y experiencias mientras recorre el mundo, a la vez que ofrece consejos y tips para aquellos que se animen a llevar a cabo una aventura parecida.

Uno de sus destinos resultó ser Mallorca, parada obligatoria durante su camino. Visitó Cala Sant Vicenç, Pollença, Alcúdia, la platja d'Es Caragol, así como lugares más clásicos como Cala Major y la Catedral de Palma. No dudó en compartir su viaje a través de sus redes sociales, y sus seguidores llenaron su cuenta con mensajes de admiración.

Para Elva, la jubilación no supuso un paso atrás en su vida, y sus ganas por no dejar de moverse nunca hicieron que se convirtiese en un fenómeno viral en redes que ya acumula más de 35 mil seguidores.

Así relata ella su historia en su perfil: "Yo tengo una nieta en Florencia (Italia), la cual me escribió y me dijo porque no iba a dar una vueltita por ahi para verla y visitarla. Yo le conteste que tenia muchas ganas, pero no tenía dinero porque soy maestra jubilada. Pasaron unos días y ella me llamó y me dijo que tenía una idea. Me preguntó si me animaría a cambiar hospedaje y comida a cambio de algo que yo sepa hacer, yo le dije que sí. Ella me preguntó que podría ofrecer yo, entonces dije: soy maestra jubilada, así que tengo experiencia con niños y enseñando; tengo un taller de costura, por lo que puedo coser y enseñar a coser y hago un voluntariado en el hospital de mi ciudad. Ella me dijo que mi historia era muy linda e inspiradora y con eso, junto a mi nieta armamos este instagram. Todos mis nietos me ayudaron a compartirlo con sus conocidos. Esta propuesta de mi nieta para mi era novedosa y desconocida, pero acepte el desafio.

¿Cómo aparecieron las oportunidades? De conocidos de conocidos que empezaron a ver mi historia, aparecieron las primeras ofertas de gente que queria hospedarme en sus casas (no usamos ninguna página de voluntariado, fueron apareciendo compartiendo mi historia por aca)... Cuando fueron varias las propuestas, mi nieta los entrevistó, para elegir los lugares mas seguros y en los que yo podria sentirme mejor. En base a eso, me puso en contacto con esa gente con la que empece a hablar antes de viajar, y tambien en base a eso organizamos la ruta de viaje (dónde iba a ir primero, cómo me iba a mover de un lugar a otro y cuánto me iba a quedar en cada lado)".