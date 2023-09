La quimioterapia provoca recaídas de cáncer de mama en algunas mujeres

La quimioterapia es un tratamiento eficaz contra el cáncer y, en concreto, evita muchas recaídas en mujeres operadas de cáncer de mama. Sin embargo, pese a su eficacia, entre un 10% y un 15% mujeres con tumores en el pecho siguen recayendo. Uno de los motivos, según un estudio experimental publicado este martes en la revista 'PLOS Biology', es que, en algunos casos, la propia quimioterapia estándar lesiona las células no cancerosas y genera recaídas.

"Esto no quiere decir, en ningún caso, que sin la quimioterapia las mujeres no hubieran vuelto a tener cáncer de mama", dice el oncólogo Joan Albanell

"Esta investigación estudia uno de los mecanismos por los cuales se produce esta recaída. En concreto describe cómo la quimioterapia daña las células no cancerosas, y estas, a su vez, 'despiertan' células tumorales que se quedan latentes tras la operación. Este mecanismo de reactivación de las células cancerosas podría ser una de las causas de resistencia a la quimioterapia y puede dar lugar a recaídas", señala Joan Albanell, jefe de Oncología Médica del Hospital del Mar (Barcelona).

"Esto no quiere decir, en ningún caso, que la quimioterapia sea la causa de que las mujeres vuelvan a tener cáncer de mama", precisa. "Sin embargo, entender este mecanismo de resistencia a la quimio, si se valida en estudios en pacientes, nos servirá para, en un futuro, diseñar estudios que contrarresten estos mecanismos y aumenten la eficacia de la quimioterapia", añade este oncólogo, que pone en valor el hallazgo de este estudio.

La quimio, insiste este oncólogo, es lo que evita que muchas mujeres no sufran recaídas en el cáncer de mama. Pero no funciona en todas. La investigación publicada en 'PLOS Biology' es experimental, es decir, se ha llevado a cabo solo en modelos de laboratorio y no en pacientes, pero abre una puerta a seguir indagando.

Objetivo: atacar las células que proliferan

El objetivo de la quimioterapia es erradicar las células cancerosas y, sobre todo, destruir las que "se están dividiendo", las que "proliferan". Sin embargo, después de una intervención quirúrgica, puede haber células 'dormidas', latentes, que son las que podrían dar lugar a una recaída.

Entre un 10% y un 15% de mujeres con cáncer de mama recaen porque la quimioterapia no les es eficaz

Lo que haría la quimiterapia en algunos casos, según este estudio, es "desencadenar la producción de unas proteínas por parte de células no tumorales que, a su vez, despiertan células tumorales latentes". "Esto debe comprobarse en pacientes -matiza Albanell-. Pero lo que [el estudio] describe es que, si somos capaces de contrarrestar estas proteínas, la quimioterapia podría dejar de tener esta capacidad de despertar células tumorales". Es decir, la investigación dibuja una línea en la que seguir investigando para diseñar tratamientos de quimioterapia todavía más efectivos.

El riesgo de recaer del cáncer de mama, por lo general, se reduce en términos relativos en un 50% o 60% en las pacientes que reciben quimio. Sin embargo, hay mujeres con cáncer de mama (entre un 10% y un 15%) para las que la quimioterapia no es eficaz y vuelve a recaer. Este estudio del Mar suma a la creciente evidencia de que la quimioterapia puede dañar, en algunos casos, las células no tumorales que forman parte de los cánceres y demuestra concretamente que puede reactivar el crecimiento de células tumorales latentes.

De manera importante, describe mecanismos causantes de esta reemergencia tumoral en cáncer de mama que pueden ser contrarrestados farmacológicamente a nivel experimental. Su traducción clínica (es decir, su impacto en pacientes) es aún un "interrogante".