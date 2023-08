En este verano, Miguel Bosé está viviendo momentos especiales junto Nacho Palau y es que la expareja ha estado disfrutando de unas vacaciones en Mallorca con sus cuatro hijos.

Nacho Palau, al hablar ante las cámaras sobre este encuentro, ha declarado que "todo está muy bien". Este acercamiento ha suscitado conjeturas acerca de una posible reconciliación, una puerta que parece estar entreabierta: "Nunca se puede decir de esta agua no beberé, con el tema de la enfermedad ha habido un acercamiento, cuando ves que te puedes ir al otro barrio la forma de pensar cambia, la separación fue demasiado dura, por mucho que el reencuentro con los niños haya sido estupendo ahí pasaron cosas muy gordas, no me veo todavía en el punto de tener una relación estrecha con él (...) Los niños me preguntaron si íbamos a volver a estar juntos y les respondí que de momento la cosa va tranquila", ha confesado.

En este contexto, Miguel Bosé ha compartido a través de redes sociales su relajado verano, mostrando su imagen más auténtica y desenfadada. En las fotos en primer plano, se le ve sonriendo mientras destaca su cabello y barba canosos. El cantante ha expresado con entusiasmo: "Hoy desperté como un 'lomo plateado'", acompañando sus palabras con las instantáneas.

Aunque Bosé prefiere mantener su vida privada lejos de la atención mediática, estas imágenes auténticas y cercanas son un indicio del buen momento personal que atraviesa, después de meses complicados tras la separación de Nacho Palau y el cáncer que ha termiado superando el ex participante de 'Supervivientes'.