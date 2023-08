Hace aproximadamente un año, María Hervás coincidió con la reina Letizia en un evento organizado por la Fundación Princesa Girona. Aunque ha mencionado este encuentro en ocasiones anteriores, esta vez compartió más información con Europa Press durante su asistencia al concierto de Rufus Wainwright en el Universal Music Festival.

"Tuve la oportunidad, a través de la Fundación Princesa Girona, de compartir una cena con ella y algunos momentos personales", explicó la actiz. "Le tengo una gran admiración personal, a parte de que sea reina, que le suma el título. Le tengo admiración porque tuve la oportunidad a través de la Fundación Princesa de Girona de compartir una cena con ella y algunos momentos personales. Es una admiración de mujer a mujer", continuó contando.

Durante la cena, la reina Letizia ofreció a María un consejo, demostrando su interés por la trayectoria de la actriz: "Me acuerdo que me habló de Instagram, me dijo consejos y me dijo 'sigo a compañeras tuyas y espero que no caigas en determinados perfiles que otras personas tienen y no me gustan demasiado'", contó Hervás, algo que indicaría que la reina tiene una cuenta secreta de Instagram desde donde investiga y se informa de diferentes personalidades de la actualidad.

María Hervás elogió el gesto de la Reina Letizia, quien dedicó tiempo previo a informarse sobre su vida y carrera, demostrando respeto y consideración: "Había hecho el ejercicio de informarse porque sabía que iba a cenar conmigo y tuvo el respeto de informarse. Entonces, para mí Letizia, es una mujer maravillosa porque ya exenta o alejada del concepto monarquía, es ella la que me fascina y le deseo lo mejor".