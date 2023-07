Mobility City, una de las principales plataformas tecnológicas en España, se convierte desde hoy en el espacio elegido para mostrar el vehículo aéreo autónomo EH216 fabricado por EHang, la compañía líder mundial en Movilidad Aérea Urbana. Este "aereotaxi" forma parte de la colaboración estratégica de la compañía con el Ayuntamiento de Zaragoza con la empresa tecnológica china, para promocionar y desarrollar soluciones de Movilidad Aérea Urbana, eficientes y sostenibles, que contribuyan a mejorar la vida de los ciudadanos.

Entre esas funciones no solo está el movimiento urbano de personas, como taxi aéreo, sino que con este vehículo se pretende también llevar a cabo un transporte logístico, a través del compartimento de carga con el que cuenta, y servicios de emergencia y seguridad pública, como rescates de incendios, acceso a zonas peligrosas sin necesidad de tripulación. Un abanico de posibilidades que se complementarán con la movilidad tradicional, según ha afirmado el director comercial de EHang para Europa y América Latina, José Ignacio Rexach.

Desde la empresa quieren democratizar el uso de este transporte, por ello, "se quiere ofertar un pago equivalente a lo que cuesta un taxi o un Uber", asegura el director. Aunque por el momento, el único vehículo en marcha lo tiene la policía local desde el 2021, "fue a raíz de los trabajos que se llevaron a cabo en China durante el covid, transportando a enfermos de covid, ya que el EH216 no necesita un piloto y no se pone en riesgo a la tripulación". Aunque, en España su uso en seguridad pública y servicios de emergencia "está más enfocado a los incendios, puesto que cuenta con una carga de pago para llevar retardantes y sistemas de dispersión de líquido y extintores de fuego", además, "de no poner en riesgo la vida de ningún policía a la hora de acceder a zonas de peligro para salvar vidas civiles".

En cuanto al transporte de personas, hace un par de años comenzaron las pruebas en la capital aragonesa, aunque de momento toca esperar hasta que la normativa europea lo permita. "Es difícil avanzar en una tecnología como esta en EU frente a otras partes del mundo", señaló la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien aseguró que precisamente "este acuerdo con EHang que comenzamos hace dos años, permite tener un canal de comunicación abierto con lo que está pasando en otras partes del mundo y abrir las puertas de Europa a una nueva legislación que tenga en cuenta la movilidad del futuro".

Pequeños pasos que suman. Porque, desde el ayuntamiento, también participan (junto con otras ocho ciudades europeas) en la iniciativa del proyecto Flying foward, en marcha desde el 2020, con el que se pretende fijar una normativa en la que sea posible esta movilidad aérea en las ciudades Europeas, "sin quedarnos atrás en ámbitos como la logística y tener así las mismas oportunidades que otros países, como China" apuntó Chueca.