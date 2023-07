Juan Muñoz Támara, el marido de Ana Rosa Quintana, ha sido condenado a tres meses de prisión por su implicación en el 'caso Tánem', comúnmente conocido como 'caso Villarejo'.

El 'caso Tándem', comúnmente como 'caso Villarejo'

El pasado lunes 24 de julio, la Audiencia Nacional emitió su primera sentencia sobre los encargos privados realizados por el comisario José Manuel Villarejo, quien ha sido condenado a 19 años de cárcel por delitos de revelación de secretos de empresa en la pieza Iron, revelación de secretos particulares en la pieza Land y falsedad en documento mercantil. Sin embargo, ha sido absuelto de los cargos de cohecho en ambas piezas y de extorsión en grado de conspiración en la pieza Pintor.

El caso Tándem se inició el 3 de noviembre de 2017 con la detención de Villarejo por supuestos delitos de blanqueo y organización criminal. Tras permanecer en prisión provisional en la cárcel hasta marzo de 2021, fue puesto en libertad por aproximarse al máximo de cuatro años permitido en esta situación penitenciaria.

Este caso investiga las actividades llevadas a cabo por Villarejo a través de su grupo empresarial Cenyt, aprovechándose de su posición policial. La complejidad del caso llevó a que se dividiera en decenas de piezas judiciales, motivo por el cual la condena de 19 años de prisión solo proviene de las tres primeras, en las que se han juzgado a un total de 26 personas: la pieza Iron, la pieza Land y la pieza Pintor.

En el marco de la pieza Pintor es en la que ha condenado a Juan Muñoz Támara. Los magistrados centraron su atención en el encargo que el empresario y su hermano hicieron al excomisario para obtener información sobre un antiguo socio, Mateo Martín Navarro, y su abogado, el ex juez Francisco Javier Urquía, con el objetivo de resolver un litigio fiscal a su favor. En este caso, Villarejo no ha sido condenado, ya que las acusaciones no presentaron pruebas concretas que acreditaran su participación en los delitos.

Finalmente, los únicos condenados en la pieza Pintor han sido los hermanos Muñoz Tamara, que confesaron los hechos, a tres meses de cárcel por el descubrimiento de secretos contra Martín Navarro, a quien deben indemnizar con 5.000 euros, si bien ha aclarado que "les será de abono el tiempo de prisión provisional padecido por esta causa".

Asimismo, el tribunal ha absuelto a los Muñoz Támara y al abogado que les habría ayudado en sus gestiones con el comisario, Ricardo Álvarez-Ossorio, de la tentativa de extorsión.

¿Quién es Juan Muñoz Támara?

Juan Muñoz Támara es un empresario sevillano del sector inmobiliario, conocido por ser el marido de Ana Rosa Quintana, con quien contrajo matrimonio en 2004 después de un noviazgo de siete años y con quien ha tenido a los mellizos Jaime y Juan, de 18 años. En julio de 2018 fue detenido junto a su hermano y su abogado por presunta relación con el excomisario José Manuel Villarejo en el marco de la 'Operación Tándem'. Cinco años después le han condenado a tres meses de prisión por un delito de descubrimiento de secretos.

No es la primera vez que el arquitecto se enfrenta a la justicia. En 2007, fue imputado por supuestos delitos de cohecho y alteración del concurso público en el caso 'Alhendín', una investigación sobre irregularidades urbanísticas en la localidad granadina. Los hermanos Muñoz eran propietarios de terrenos en el polígono industrial Marchaledín y fueron investigados por su presunta participación en una red de sobornos relacionada con dos grandes proyectos en Alhendín.

Además de su implicación en proyectos de urbanización, el esposo de Ana Rosa Quintana está vinculado a más de una veintena de empresas, en su mayoría relacionadas con el sector hotelero y la industria inmobiliaria.