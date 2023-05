¿Quién tiene el barco más grande? Dos líderes de la economía global con impacto planetario, el norteamericano Jeff Bezos, fundador de Amazon, y el chino Jack Ma, creador de Aliexpress, la punta de lanza empresarial dentro de Alibaba Group, su gran consorcio de negocios en internet, comparan los tamaños de sus superyates en Mallorca.

La lucha de poder tiene lugar en el mismo dique exterior del Club de Mar de Palma, donde están simétricamente atracados y donde los dos buques de recreo, una goleta de porte clásico llamada Koru y un yate a motor ultramoderno de líneas afiladas bautizado como Zen, coinciden desde el miércoles por la tarde, con 39 metros de ventaja para el velero de Bezos, que todavía puede añadir un buque de apoyo de 75 metros.

El yate del empresario chino Jack Ma, un habitual de las aguas mallorquinas desde su botadura, fue encargado en el 2021 a la cooperativa de astilleros holandeses Feadship y diseñado por Studio De Voogt. Tiene 88,38 metros de eslora, una manga de 13 metros y cuatro cubiertas Sus interiores pueden alojar en cómodas suites a 16 invitados y 25 tripulantes, incluido el capitán. Es capaz de navegar a una velocidad de 20 nudos y su autonomía alcanza las 5.000 millas.

Por su parte, el Koru de Jeff Bezos, en Mallorca desde el 12 de abril en su viaje inaugural, es una descomunal goleta por la que el fundador de Amazon y propietario del Washington Post ha pagado 500 millones de dólares a los exclusivos astilleros holandeses Oceanco.

A la espera de que Jeff Bezos tome posesión de nuevo barco este verano en Mallorca

Los datos técnicos del supervelero Koru son tan enormes como la fortuna de Bezos. Posee 127 metros de eslora, lo que lo convierte en el segundo velero más grande del mundo, solo superado por el Sailing Yacht A, de 143 metros y propiedad del multimillonario ruso Andrey Melnichenko. Y sus tres mástiles escalan hasta los 70 metros de altura, es decir se trata del buque a vela de mayor arboladura.

El diseño del velero es el de una goleta de porte clásico, con dos cubiertas de madera, casco de color azul marino y estructura de aluminio, un gran bauprés en la proa y la popa elevada, donde como capricho se ha construido una gran piscina. Los interiores del buque de Jeff Bezos son por ahora uno de los secretos mejor guardados. Apenas se saben algunos detalles, como que sus camarotes pueden alojar cómodamente a un total de 18 invitados y a la vez a una tripulación de 40 marineros.

Bezos guarda en Mallorca su nuevo juguete a la espera de tomar posesión de él en verano, si alguna complicación durante estos días de pruebas no le obliga a volver de nuevo a los astilleros Oceanco. Pero no es el único barco de recreo que ha estrenado en la isla y atracado en el Club de Mar. Junto al Koru, en el otro pantalán de la marina palmesana, también aguarda la llegada del empresario norteamericano el yate Abeona, de 75 metros de eslora, que también se estrena en la isla y cuya función es prestar apoyo al velero Koru, auxilio en caso de que fuera necesario por una emergencia, así como transportar todo el equipamiento adicional de navegación y entretenimiento a su buque nodriza Koru, además de un helicóptero.

El buque de apoyo y auxilio, que podría remolcar al Koru, construido por las astilleros finlandeses Damen, tiene el casco de color gris, con una línea naranja que recorre todo su perímetro por encima de la línea de flotación, con la popa abierta, un helipuerto, un hángar para el helicóptero, tres cubiertas y un castillo de proa con el puente de mando. Su anchura (manga), supera los 12 metros, lo que le permite almacenar tres lanchas y otros accesorios de navegación y entretenimiento. Y trasladarlos al mar mediante una grúa plegable situada en la parte central de la embarcación.