Hoy no me puedo levantar | Crónica social de Mallorca: Rosas y libros

Ahora que nadie nos oye, confieso que soy una especie en peligro de extinción. Sí, soy una romántica empedernida; de esas personas a la antigua que creen en el amor para toda la vida, a las que les encantan las bodas, los noviazgos y las cenas a la luz de las velas. Los modernos seguro que me dirán: tía Murphy, has visto demasiadas películas de Disney…

Además de creer en el amor, también disfruto con esos detalles hedonistas del día a día que hacen nuestra vida más hermosa como un paseo al atardecer en primavera o abrir la puerta de una librería antigua, escuchar el sonido de la campanilla y percibir ese olor a piel y papel. Me encanta leer el periódico delante de una taza de café, por supuesto de cafetera italiana, o ir al mercado con la cesta de llatra.

En resumen, adoro las cosas bonitas y por eso prefiero realizar compras en línea solamente cuando busco productos difíciles de encontrar en las tiendas de mi barrio. O aquellos que son únicos y solo se pueden adquirir a través de Internet.

Mi experiencia con internet ha sido en ocasiones como una cita de Tinder. De lo que ves en la foto a lo que llega hay una gran distancia. Recuerdo aquella ocasión en que, dispuesta a ir a darlo todo a un concierto de Madonna, me pedí una camiseta con su rostro. Estaba emocionada, cada día esperaba a que el mensajero de Amazon llamara a mi puerta como la chica de Avon. Pero ¡oh! sorpresa. Lo que llegó fue una camiseta versión Madonna de AliExpress, más parecida a la reproducción del Ecce homo de Borja que a la cantante americana.

Volviendo al romanticismo, os recuerdo que hoy es el Día del Libro y nada más bonito para celebrarlo que regalar o que te regalen tu libro favorito junto con una rosa. Aún tenéis tiempo de cumplir con la tradición. Dicho esto, no olvido que estáis ansiosos por leer la crónica de esta semana y sin más dilación os cuento qué hemos hecho estos últimos siete días.

PREMIOS ONDA CERO

Los compañeros de Onda Cero Mallorca nos invitaron a la entrega de los XII Premios Onda Cero en el Auditórium de Palma, donde se reunieron más de un millar de personas para acompañar a los premiados que recibieron un reconocimiento a su trabajo, dedicación y buen hacer.

Fueron galardonados en esta edición la esquiadora Úrsula Pueyo en la categoría de Deportes; en Diseño y Tendencias se reconoció por fin al diseñador Sebastián Pons; el de Empresa fue para Dos Perellons; la asociación Juguesca fue premio de la Salud; el de Ciencia e Investigación recayó en el trabajo del Laboratorio de litiasis renal de la UIB liderado por Félix Grases. La categoría de Comunicación distinguió a un medio digital e impreso, Hosteltur; el de Medio Ambiente fue para la fundación Mallorca Preservation; el empresario Pedro Iriondo fue galardonado en Turismo. El IES Son Cladera, en la categoría de Educación; y el Premio de la Solidaridad 2023 recayó en los voluntarios involucrados en la ayuda al pueblo ucraniano.

Este año se otorgaron dos premios a título póstumo. Por un lado, al galerista Juan Antonio Horrach en la categoría de Cultura; y un Premio de Honor al empresario hotelero Pedro Pascual.

La velada terminó con un cóctel donde invitados y premiados pudieron compartir una agradable conversación y la emoción de recibir un reconocimiento de los galardonados.

PRIMERA VERBENA

Con la primavera, el calorcito y el buen tiempo llegan las ganas de disfrutar de actividades al aire libre. Muy a pesar del polen, que conlleva las alergias pertinentes. El buen tiempo consigue que los eventos en exterior luzcan más, y por eso no podíamos faltar a la Primera Gran Verbena Mallorca, que se celebró en la plaza Torà de Peguera.

La propuesta no podía ser mejor. Buena música y gastronomía, un binomio que, como ya se sabe, siempre funciona. Y no decepcionó. El evento, muy bien organizado, dio cabida a niños y mayores gracias a todas las actividades para unos y otros. Por supuesto el eje central fue la música, y pudimos escuchar a grupos como Cirko, The Hawaians y Go Cactus, Mainline Magic Orchestra y Dj’s como Paco Colombás o Luis del Barrio, que hicieron vibrar a los asistentes hasta altas horas de la noche.

DO PLA I LLEVANT

La DO Pla i Llevant organizó una presentación de los vinos de las bodegas Vi Rey, Can Coleto, Miquel Oliver, Pere Seda, Es Fangar, Miquel Gelabert i Butxet en la ciudad de Bruselas. Se trató de una acción comercial junto a la DO Queso Mahón Menorca, que estuvo representada por las empresas Torralba y Quintana.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones del restaurante L’Auberge de Boendael de la mano de la empresa española Argos Benelux, radicada en la capital belga.

El encuentro entre bodegas y queserías tuvo una gran acogida por los distribuidores de Bélgica y Holanda que se desplazaron para participar en la jornada, y que consistió en una presentación a cargo de los dos Consejos Reguladores y una pequeña feria con los participantes donde se degustaron los vinos y quesos presentes.

Finalizaron la sesión con una cena maridaje de platos típicos de la cocina de la región regados con vinos de Pla i Llevant.