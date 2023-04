The Dressing Room es un modelo de negocio que revoluciona el mundo de la moda y la forma en que podemos consumirla. Este interesante proyecto nos permite alquilar vestidos, trajes sastre, faldas, brazaletes, pulseras, pendientes o bolsos a un precio mucho más asequible de lo que puede suponer adquirir uno o varios estilismos especiales que, en muchísimas ocasiones, es posible que no volvamos a utilizar y nosotras. Nosotras tenemos la gran suerte de que ya lo tenemos disponible ¡por fin! en nuestra isla.

Beatriz Tomás Escarrer decidió embarcarse en este proyecto tras muchos años de experiencia en el sector de la moda durante los que estuvo trabajando para firmas como Loewe, Heidi Klein o Karla Otto. Varios años viviendo en Londres le permitió conocer que las londinenses más fashionistas alquilan los vestidos y complementos de invitadas con naturalidad y normalidad. Así que regresó a Mallorca dispuesta a fundar su propia empresa ofreciendo una forma diferente (y mucho más sostenible) de consumir moda. No vamos a disimular a estas alturas, por lo que podemos reconocer que (a la gran mayoría de nosotras) nos gusta la idea de estrenar un vestidazo impresionante cada vez que acudimos a un evento, pero eso resulta un tanto complicado (económicamente hablando) y, otras veces, sencillamente has pagado un alto y merecido (eso no lo pongo en duda) precio por un vestido impresionante pero que, al final, lo has lucido apenas unas horas y ha quedado olvidado en tu armario para siempre.

The Dressing Room nos ofrece la posibilidad de seleccionar entre más de 110 vestidos y conjuntos de las firmas más exclusivas (nacionales e internacionales) como Sophie and Lucie, Sandro, Isabel Marant, Coosy, Rixo, Maje, SelfPortrait, Verbena o Laia Alen.

Su showroom está abierto para todas solicitando cita previa a través de su web y, de esta manera, poder disfrutar de la experiencia de probar y probar lo que más nos apetezca sin prisas. Ya puedes visitarlas porque te permiten reservar el look que elijas hasta con seis meses de antelación y recogerlo dos días antes de tu evento. ¿Preparadas para deslumbrar?

Gua Sha: El botox natural para una piel resplandeciente

Cuidarnos la piel a diario se ha convertido en una forma de vida y ese es el motivo por el que debemos dejarnos aconsejar por las mejores profesionales del sector, quienes nos ponen al día de las últimas novedades.

Por ese motivo el centro de belleza y bienestar WA Mallorca pone a nuestra disposición diferentes talleres para enseñarnos a cuidar la piel desde fuera y desde dentro. Marta Vázquez, terapeuta nutricional y fundadora de WA Mallorca, nos da las pautas para mantener una piel luminosa y radiante a través de la alimentación, siendo el agua y las grasas saludables imprescindibles para mantener nuestra piel bonita y sana y Natalie Herzlieb-Bren, fundadora de Clean Beauty Concept nos enseña cómo hacer una rutina completa de Gua Sha, una herramienta que estimula la circulación y el drenaje linfático, elimina toxinas, estira y esculpe la piel y suaviza las líneas de expresión. ¡Mejor imposible!

Serenity Edition las piezas más especiales

Marta Pedrero es una mujer emprendedora con un extenso currículum en el mundo de la moda, que tuvo la gran idea de agrupar exquisitas piezas de diseñadores de muy diferentes estilos. En su web podemos encontrar piezas de la diseñadora americana Karine Sultan (cuyos diseños lucen celebridades como Halle Berry o Alicia Keys), de la diseñadora y estilista griega Mara Milonopoulou y de muchas otras diseñadores de joyas cuya inspiración surge durante sus viajes a países exóticos. En breve estará disponible una colección muy especial para novias. Podemos adquirir estas preciosas piezas a través de su página web y ¡atentas a ella porque se acerca eventazo para conocer y probar in situ toda la colección en Palma! En palabras de Marta: «La joyería es más que un accesorio, es una forma de expresión, una forma de mostrar tu estilo y dejar que brille tu ser interior».