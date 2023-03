Un año después de que una joven de Alicante tuviera que ser rescatada por los bomberos por un intento de suicidio, ha llegado a su buzón una factura por la actuación del cuerpo. El Ayuntamiento le solicita el pago de 211 euros, con concepto "rescate de persona en domicilio", una tasa municipal que está incluida en la ordenanza fiscal alicantina.

"Me llega una carta de hacienda, me piden 211 € por «rescate de persona» tras un intento de suicidio donde no fui yo quien avisó a servicios de emergencia", comienza explicando la joven en su cuenta de Twitter. "A pagar 211 € que no tengo y aún tendrán la poca vergüenza de llamarlo prevención de suicidio", denuncia la afectada, adjuntando una fotografía de la factura, y confiesa encontrarse en una mala situación económica, por lo que no se ve capacitada para afrontar este pago.

La joven se puso contacto con Información.es, medio que pertenece al mismo grupo de comunicación que Diario de Mallorca, y expresó que esta acción le parece “surrealista” y que sirve para que la persona que ha atravesado una situación traumática se sienta “castigada” por lo ocurrido. Además, lamenta que su situación económica no atraviesa un buen momento, por lo que esta reclamación representa un problema añadido.

El Ayuntamiento de Alicante se ha pronunciado ante lo ocurrido y ha aclarado que estudiará el expediente de la joven con el objetivo de declararlo exento de pago. Tal y como detalla el medio mencionado, fuentes municipales han apuntado que aunque estos cobros se llevan a cabo "de forma automatizada", el suceso "no es comparable" con otro tipo de rescates. En este sentido, el bipartito alicantino ha señalado que "no había precedentes" de este tipo y abre la puerta a eximir del pago a aquellos supuestos "en los que esté en riesgo la vida humana".

El tuit de la joven ha tenido una gran repercusión, llegando a más de 4,7 millones de personas y acumulando cientos de comentarios de usuarios que mostraban su sorpresa y solidaridad con la afectada por lo inusual de su situación. "Gracias a todas las personas que han mostrado su apoyo y solidaridad conmigo y han hecho que esto se difunda", ha contestado la joven.