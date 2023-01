Para combatir el frío no es necesario dejar de lado el buen gusto por lo que, a continuación, os dejo una lista de las prendas más estilosas y de tendencia para lucir cuando baja el termostato ya que (parece) que, este frío, no ha hecho más que empezar.

Un abrigo de peluche o de pelo sintético es una de esas prendas envolventes, cómodas y muy calentitas que dan un toque de glamur a cualquier estilismo. Utilízalo con leggings, botas y sudadera con capucha o sobre tu vestido maxi largo y botas de tacón. Es una de las principales tendencias de este invierno y podrás elegirlos de pelo largo o corto, en colores neutros o de colores intensos. Te lo pongas cómo te lo pongas, estarás más que perfecta.

Otras de las tendencias más a brigadas y bonitas son las cazadoras y abrigos de doble faz que, además, seguirán siendo una de las preferidas a lo largo del próximo otoño-invierno 2023/2024 por lo que, si no la tienes aún, es un buen momento para adquirir una de estas prendas y a precios muy rebajados. Puedes emplearlos como chaqueta de diario combinándolas con prendas casual, aunque también son perfectas para utilizar sobre looks más elegantes. El borreguito interior combinado con cuero las convierten en la prenda perfecta para impedir que el frío te afecte y derrochar estilazo.

Y puedes añadir unas botas de pelo o con borreguito como lucía recientemente la modelo Kendall Jenner en Aspen. La combinación perfecta para un look cómodo, abrigado y de tendencia. Las botas de pelo regresan con fuerza y se han convertido en la prenda favorita de las más estilosas. En versión cowboy, en versión botas de nieve o las clásicas botas de cuero y suela track pero, eso sí, siempre forradas con borreguito

Los chalecos de punto se han convertido en una de esas prenda que, esta temporada, no paramos de ver ni de utilizar porque añaden un plus de abrigo a nuestros outfits. Los combinamos con cualquier look y son perfectos para combatir el frío, ya sea en tonos neutros o con divertidos estampados multicolor. Esta prenda sigue liderando la lista de las tendencias para este otoño-invierno, porque puedes combinarlo con tu minifalda preppy y con mocasines, acompañarlo de tu traje chaqueta sastre o con tus tejanos favoritos. Una prenda que da mucho juego y que seguirás utilizando en primavera.

Los guantes largos se han convertido en un complemento casi imprescindible para cualquier fashionista y que puedes lucir tanto en la calle y de día como en eventos especiales. Los guantes largos, conocidos también como guantes de ópera, se han popularizado y convertido en un accesorio viral que, este invierno, puedes utilizar con looks urbanitas e informales. Hemos visto cómo los lucían Dua Lipa, Victoria Beckham, Bella Hadid o Rosalía, con vestidazos sublimes para eventos glamurosos, con vestidos de día y abrigo sastre, con pantalones tejanos, chaleco y camiseta en su versión más callejera o con outfit oversize. Los encontrarás confeccionados en punto, de tul o (la estrella indiscutible de este año) confeccionados en piel o látex.

También puedes aprovechar para lucir un maravilloso gorro de punto, lana, cachemir o angora porque, además de abrigarte, tienen esa capacidad para transformar cualquier look. Las danesas y las neoyorquinas son expertas en sacar el máximo partido a este precioso complemento.

Y, durante este invierno, olvídate de las faldas mini y aprovecha para lucir los vestidos y las faldas largas, porque las maxi faldas hasta los tobillos o a hasta los pies son el nuevo básico convirtiéndose en la alternativa perfecta para vestir en invierno: en lana, terciopelo, denim o pana acompañadas de tus botas preferidas (eso, por supuesto) o con tus mocasines o stilettos aunque, en esta ocasión, combinados con unas medias de cachemir o de lana para cubrir las piernas con estilo y color. Chanel nos presentó esta tendencia sobre la pasarela y el resultado es realmente espectacular.