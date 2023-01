Bienvenido 2023. Por fin está aquí, comenzamos la cuenta atrás de los siguientes 365 días. Doy inicio a esta crónica felicitándoles y deseándoles un año con salud y trabajo del bueno. Recuerden que sin estas dos cosas, queridos míos, poco podemos hacer. El resto es fácil de solucionar.

Así como llegó el año nuevo también lo ha hecho la cuesta de enero. Una cuesta que después de tantos banquetes e ingesta de comida y alcohol se sube más bien con dificultad; ya se sabe que no pesan los años, si no los kilos. Para solucionarlo he desempolvado la cinta VHS de Jane Fonda, me he calzado los calentadores y desde hace días le doy al aerobic como si no hubiera un mañana. No puede faltar mi batido detox y el ayuno intermitente —porque una siempre es muy moderna—. Objetivo: bajar los kilos ganados en prenavidad, navidad y postnavidad.

Todo había empezado muy bien, cumplía motivada mi propósito, hasta que llegó una compañera de redacción y amablemente me recordó que para los mallorquines las comilonas aún no se acaban. Viene rauda y veloz la ruta del colesterol; o sea, las torradas de Sant Antoni y Sant Sebastià con su panceta, su longaniza, sus espinagades y cocas de patata con sobrasada...…vamos, que vuelta a empezar.

Como decía súper ratón, «no se vayan, todavía hay más». Olvidé decirles que el roscón de Reyes también ha caído y estoy pensando a ver cómo le hago hueco a la panceta este año. Mientras tanto quemo calorías —toda actividad cuenta— contándoles lo que ha acontecido estos días.

FESTA DE L’ESTANDARD

Cada 31 de diciembre se conmemora la entrada en Ciutat del Rey Jaume I, habiendo conquistado Palma y por consiguiente Mallorca. La fiesta de l’estandard, como se denomina a la conmemoración, es considerada la fiesta civil más antigua de Europa. Es algo que nos tendría que enorgullecer a los llonguets, pero muchos lo desconocen o simplemente pasan. Ahí lo dejo.

Los últimos años, además, la festividad se ha dispersado en el marco de los actos de la Diada de Mallorca, que ahora se celebra el mismo día y no en septiembre, como era habitual.

Este año el acto solemne se llevó a cabo sin restricciones, y siguiendo la tradición se inició con el acto institucional de la colocación de l’estandard por parte del gobierno municipal al completo. Le precedieron los cossiers, cavallers de Sant Joan y tamborers de la sala, que abrieron la comitiva hacia la Catedral donde posteriormente se celebró la misa solemne.

En la plaza de Cort, Miquela Lladó fue la encargada de leer el poema tradicional «La Colcada». A la conmemoración se unió el pleno del Consell de Mallorca con una amplia representación de los alcaldes de diferentes municipios de la isla.

CHRISTMAS MARKET

La Navidad es época de tradiciones, algunas antiguas y arraigadas. Otras, con el paso de los años tienen ya un espacio en nuestra agenda. Es el caso del Christmas Market organizado en Puerto Portals inspirado en los mercadillos navideños que se celebran de diferentes países europeos.

El cuidado y cariño con el que se lleva a cabo se nota, y cada año cuenta con más adeptos y visitantes que acuden a comprar los regalos de Papá Noel o Reyes.

Más de 40 expositores conforman el Christmas Market de Puerto Portals, donde se pueden adquirir adornos navideños, joyería, ropa y dulces típicos, todo con sello artesanal.

La ambientación navideña invita al paseo, a compartir y al disfrute de su amplia oferta gastronómica.

OPEN STUDIO DE SANDRA JULVE Y PATRICIO ÁLVAREZ

Nos infundimos de creatividad y acudimos al Centre d’Art i Creació del CAC Palma donde se realizó el último open studio con los artistas multidisciplinares Sandra Julve y Patricio Álvarez.

Sandra Julve, zaragozana de nacimiento, realizó una instalación que definió como «un paseo pausado entre lo cotidiano e historias invisibles». Se trata de un conjunto de piezas que representan una radiografía de la naturaleza y sus recursos. Para ello utiliza la figura de la Sibi·la, un ser mitológico que habita las cuevas de agua que anuncia el fin de los recursos naturales. Es un canto en contra de la construcción indiscriminada que aboga por modelos de desarrollo más sostenibles.

Por otro lado, el chileno Patricio Álvarez hace uso del arte de la modificación, un ejercicio pictórico de vanguardia que se desarrolló durante los años 60. Un tipo de arte que quedó en el olvido y que promovía entre los artistas la colaboración conceptual.

La filosofía de la modificación es trabajar sobre pinturas ya realizadas. No valen todas, ya que deben ser obras con una visión y cohesión que les permitan ser modificadas. Pero no se trata de tapar lo que ha creado otro artista, sino de colaborar en su obra y enriquecerla con los ojos de otro creador.

FIESTA DE NOCHE VIEJA

Nochevieja, dícese de la última noche del año en el calendario gregoriano. Esta noche cada uno la celebró a su manera: algunos en familia, otros con los amigos, unos tantos en solitario, y otro grupo bastante amplio trabajando para la seguridad, la salud y la diversión del resto. Sea como sea, fue una noche de fiesta, que esperamos hayáis disfrutado tanto como hicimos nosotros.

De fiesta nos fuimos al Hotel GPRO Valparaíso para comprobar cómo se divierten los visitantes de nuestra isla, aunque también encontramos a algunos isleños.

La temática fue ‘Fiebre del sábado noche’, con sus bolas de cristal, looks ad-hoc y un menú de lujo. Solo puedo decir que fui a trabajar, pero no quería salir de ahí, atrapada por la música de los Bee Gees, Tavares, Kool & the Gang, KC & The Sunshine Band…. qué recuerdos.

Y con el recuerdo de la fiesta aún en el cuerpo me despido de vosotros, no sin antes exhortaros a acompañarme la próxima semana, que habrá más y mejor.