Empezamos con una mala noticia: estamos fuera del Mundial de Qatar, así que solo nos queda recordar uno de los momentos más comentados de la ceremonia inaugural: el baile de las mascotas de anteriores campeonatos, en el que uno de los protagonistas fue Naranjito, el amable y simpático personaje que puso ‘rostro’ al Mundial de España en 1982. El mismo año en el que Mecano lanzaba uno de sus grandes éxitos ‘En tu fiesta me colé’.

Parte de la letra dice «no me invitó, pero yo fui, era mi oportunidad». No me lo habéis preguntado, pero os lo cuento… No pasó desapercibido a nuestros ojos esta semana algún personaje de la crónica social que se tomó la canción al pie de la letra, y allá que acudió a una fiesta sin estar en lista, como se dice en el mundo eventil.

No nos sorprende. Por estos lares hay bastantes expertos en el arte de colarse, cual guepardos que permanecen agazapados entre la maleza, o sea escondidos en cualquier esquina, esperando un momento de confusión para lanzarse sobre su presa —el amigo o conocido de turno— a quien embaucan y lían para conseguir su objetivo: la foto de Instagram y unas cuantas croquetas.

Y no, queridos, queridas y querides, lo que comentamos no es un episodio de ‘El hombre y la tierra’, de Félix Rodríguez de la Fuente. Es simple y llanamente la realidad de la vida social mallorquina, donde por un canapé o un photocall la gente «ma-ta». Pero mejor entremos en materia, que ya es hora, y estoy segura de que estáis esperando ver o ser vistos en esta, vuestra crónica semanal.

Cóctel de Navidad en GPRO Valparaíso

En Palma se pueden encender las luces navideñas de la ciudad, pero hasta que este emblemático hotel no celebra su tradicional cóctel navideño, la Navidad no da inicio. Con la llegada de estas fechas, el GPRO Valparaíso capitaneado por Toni Ferrer, su director general, encarga la decoración navideña del hotel al equipo de eventos. En cada Navidad la temática es diferente y el montaje dura casi una semana, con un equipo humano de ocho personas que se esfuerzan por sorprender.

La fiesta es una de esas citas anuales que la gente de Palma espera con ilusión, y algunos incluso con ansia por recibir la invitación del establecimiento hotelero. Los asistentes llegaron puntuales a la cita y descubrieron una decoración inspirada en los bosques nevados del norte de Europa; posteriormente accedieron a la sala Mallorca, decorada y diseñada en tonos blancos para hacer sentir y vivir a los comensales una noche de bosque profundo cuajado de nieve, tal como lo viviríamos en Laponia.

Amenizó la noche la voz de la cantante Roxy, y en el cóctel se pudo degustar una propuesta gastronómica del chef Carlos Botella y del chef pastelero Estefan.

Premis populars de Cope

Y si las Navidades no se inauguran hasta que se lleva a cabo el cóctel del hotel Valparaíso, el invierno no da inicio hasta que se celebran los Premis Populars, según nos comentó el director de COPE Mallorca, Xavier Bonet, durante su discurso de bienvenida a la entrega de premios. Nos gustan las tradiciones, así que la adoptamos.

Cinco son los galardonados que este año fueron premiados: Calzados Bestard, Fundación Asima, Shella Badaseraye, Associació Aires d’Andratx y Fundación Naüm.

Los premios pretenden ser un reconocimiento a personas e instituciones que con su constancia y esfuerzo presstan un servicio a la sociedad. Los ámbitos fueron muy diferentes entre sí y comprendieron moda, patrimonio, tradición y compromiso con los jóvenes y con el sector empresarial; todas piezas importantes que construyen una sociedad mejor.

Desde estas líneas nuestras sinceras felicitaciones a los galardonados, en especial a Shella Badaseraye, que destaca no solo por ser una gran deportista, sino además por ser una valiente madre.

La lista de invitados fue amplia. Hubo representantes del sector empresarial como Miguel Rullán, Rafa Ballesteros, Rafel Roig o Loli Ordóñez. Conocimos a Ana Munar, directora de Mercadona, y vimos también a directivos de medios de comunicación como Juan Carlos Enrique, Gabriel Torrens o Maitane Moreno. También saludamos al comandante general de Baleares, Fernando Gracia, acompañado de su mujer, Cuca Pérez. Solo queda decir: hasta el próximo invierno.

Téntol, el vino solidario

Licores Moyá, en colaboración con Bodegas Pere Seda, presentaron la segunda edición del vino solidario TÉNTOL. Un vino que cada año destina los beneficios de su venta a un proyecto solidario de la isla y que esta edición se dedicará íntegramente a los planes desarrollados por la Fundación APROSCOM , organización de asistencia y servicios para personas con discapacidad en Manacor.

En el mundo del vino cada añada es diferente dependiendo de diversos factores, lo que lo convierte en un producto vivo. Siguiendo esta filosofía, TÉNTOL nació como una idea solidaria dinámica que evoluciona con cada edición. En esta búsqueda de lo diferente y único, no solo el coupage cambia con cada añada. También lo hace el packaging, por lo que las etiquetas de la botella son coleccionables. Este año es aún más especial ya que se trata de una colección de seis etiquetas diferentes que reproducen los dibujos ganadores del concurso interno que han realizado los niños de la Fundación APROSCOM, inspirados en los juegos infantiles y en la palabra Téntol como esencia.

TÉNTOL es un paréntesis, un kit kat, refleja algo alegre, divertido, un juego no solo para los niños, sino también para cualquier adulto que le permite hacer un break y a la vez apoyar una causa solidaria.

La elección del coupage de esta edición ha sido dirigida por Toni Fernández (sumiller de Licores Moyá), junto a diferentes miembros de Moyá y de la Bodega Pere Seda.

Cena de las patronas de infantería y artillería

Como os contaba antes, en estas páginas somos muy de las tradiciones, por eso no podíamos faltar a la cena de celebración de las patronas de infantería y artillería organizada por la Comandancia General de Baleares con el comandante General Fernando Gracia a la cabeza.

Una noche de feliz reunión para la familia militar, donde había la más alta delegación de los tres ejércitos en las islas y una amplia representación del sector civil, que no quisieron perderse el acontecimiento.

De celebración cerramos estas páginas, invitándolos a leernos, dejarse ver y compartir vuestros eventos.