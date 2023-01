Jorge el Pediatra | Mis pensamientos de este año…

¿Qué nos está pasando? No sé a vosotros, pero presiento que la persona, como individuo, como ente, como Ser racional, se está irracionalizando.

Históricamente, vivimos un momento en el que todos juntos podríamos hacer cosas maravillosas por este nuestro Planeta, disponemos de las herramientas para cuidarnos más entre nosotros, para paliar el temido Hambre que tantas y tantas personas sufren, incluyendo niños. No debemos olvidar que cada día mueren miles de niños de Hambre… Tenemos las herramientas para cuidar la Tierra que nos da todo, pero a la que no devolvemos nada…

Todo lo contrario, somos la especie animal con capacidad de exterminar a las otras especies, incluso exterminarnos a nosotros mismos como si fuéramos los Dioses del Planeta.

No nos importa destruir árboles, contaminar los océanos, explotar a niños en las minas de diamantes, traficar con órganos, mal consumir el agua, utilizar Mercurio en los ríos del Amazonas para que el oro se desprenda mejor, consumir plásticos que están contaminando nuestros peces que, a su vez, terminan en nuestras dietas, y un muy largo etcétera.

Cuando paseo por la calle, me gusta observar, y lo que observo no me gusta, veo a jóvenes subiendo antes al autobús, casi desplazando a personas séniors, mientras miran su móvil, ajenos a su entorno, observo miradas perdidas, con lenguaje corporal de derrota, escucho muy pocas veces la palabra «gracias» o «perdón». Incluso me llegan a mirar con cara sorprendida cuando al camarero o camarera de turno le pregunto «Qué tal estás?» antes de que me sirvan…

Hemos sido señalados para tener una Vida, y tenemos la oportunidad de aprovecharla. Hay gente que pasará por ella sin pena ni gloria, y hay otros que, aunque sea con un pequeño gesto diario, irán acumulando hermosos momentos de ayuda al prójimo y al Planeta, que les hará sentirse mejor a ellos y a su entorno.

¿Tú en qué grupo estás? Intenta quejarte menos, intenta escuchar más, intenta preocuparte por los de tu alrededor, incluso si no los conoces, pero, sobre todo, intenta cuidarte tú, porque como dijo Santa Teresa de Jesús, «si todos limpiásemos nuestro jardincito, el Mundo estaría más limpio».

Desde El Espacio Jorge el pediatra, agradeceros vuestra confianza en nuestro modo de ver la Medicina, y desearos un Feliz Año, donde podamos mejorar en el cuidado de nuestro Planeta, y de los que lo habitan.