Que te toque trabajar en Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Año Nuevo puede ser muy tedioso para todo el que le guste esta época del año y sobre todo para los que tienen a la familia lejos, pero esto no paró a Andrea, una azafata de Iberia que hacía un trayecto Mallorca-Madrid el día de Nochebuena y que no dudó en sorprender a todos los pasajeros antes de despegar.

La joven se metió en la piel de la famosa cantate Mariah Carey y regaló a todo el que viajaba en el avión una interpretación del popular villancico All I want for Christmas is you. Con su increíble voz, la azafata puso la piel de gallina y sorprendió tanto a pasajeros como a sus compañeros de tripulación que, seguidamente, acompañaron su actuación tocando las palmas e, incluso, haciendo los coros.

Tras la actuación, Andrea recibió una gran ovación de todos los pasajeros, que no dudaron en capturar en momento en sus móviles. El vídeo del regalo que hizo la joven a todos los presentes en ese vuelo de nochebuena se ha viralizado en las redes sociales y Andrea no ha dejado de recibir elogios por su increíble voz. Ella misma, incluso, ha compartido en vídeo en su cuenta de Instagram asegurando que ha sido su manera de celebrar ese día tan señalado.

En la publicación, la azafata madrileña ha recibido decenas de comentarios alabando su voz e incluso algunos han animado a Iberia a que le pague "un extra" por su actuación. "¡Lo único que faltaba es ver por la ventanilla a Papá Noel con los renos! Qué gran regalo para los pasajeros de ese vuelo y qué suerte para Iberia tenerte como tripulante", añadía otro usuario.