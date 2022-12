El bar Can Bellotera de Ibiza repartió un décimo del Gordo de la Lotería de Navidad a través de máquina, al igual que el premio que ha caído en Mallorca. Así lo explicó Lali Torres, la responsable del punto de venta situado en la carretera de Sant Josep de Sa Talaia. Según la propietaria, se trata de un punto de la carretera por donde transita mucha gente. El número 5.490 ha caído muy repartido en 32 provincias. Torres confirmó que en Sant Josep ha vendido al menos un décimo del primer premio del sorteo de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie, pero al haberse confeccionado el boleto a través de máquina, por el momento desconoce quién ha podido ser el agraciado y cuándo pudieron vender el décimo (empezaron a vender la Lotería de Navidad en agosto). También se desconoce si confeccionó el número a la carta o aleatoriamente.

Según esta vendedora, a la que conocen con el apodo de ‘La Brujita’ de Sant Jordi o de Can Bellotera, no es la primera vez que en este punto de venta reparte importantes premios en el sorteo de Navidad. «Soy bastante famosa por dar premios. De hecho, casi cada año repartimos, aunque no tantos como me gustaría», ha comentado.

Torres destacó la importancia, a nivel económico, de vender estos décimos. «La gente sabe que doy premios y viene a comprar y supone también una felicidad el haberlo dado», explicó. A continuación añadió: «La felicidad no la da el dinero, ayuda pero no la da». La vendedora, emocionada, ha animado al posible ganador a acercarse al punto de venta, asegurando que le invitarían a cava, según sus palabras.