Jorge el pediatra | Cólicos del lactante

Muy buenas, familias! Quién más o quien menos ha oído hablar del fascinante mundo de los cólicos del lactante. Y no tan solo oír, sino sufrirlos como espectadores cercanos, es decir, como padres del peque.

Existe una definición para ello, que no comparto, pero que es la oficial: «Llanto incesante, inconsolable, del bebé, durante al menos 3 horas, 3 días a la semana, 3 semanas». No comparto los tiempos, a mí me basta con saber que el bebé no se calma durante cerca de una hora, y que se repite durante varios días, y que lo pasa mal, el bebé y los papis.

Normalmente se da a partir de las 3 semanas de vida, y raramente llega a los 4 meses de edad. Os puedo asegurar que se puede hacer muy largo, pero que muy largo. Aunque lo más frecuente es que sucedan al final del día, también se pueden dar en cualquier momento. Ver a tu peque con llantos de dolor, que llega a arquearse, barriguita dura, y patadas al aire, sin saber qué hacer para calmarle, puede atacar a tus nervios. Luego os hablaré de eso, de esos nervios que se pondrán a prueba.

¿Y por qué suceden? La verdad es que, con los tiempos actuales de tantos avances, sigue siendo una incógnita. El resumen de todas las posibles causas, es sencillo y único para mí, estamos hablando de una inmadurez del tubo digestivo que necesita tiempo.

-«Jorge, pero si no se conocen las causas, ¿tiene tratamiento?». Sí, lo tiene, pero como en otras situaciones de la medicina, en algunos funciona bien y en otros menos bien.

Lo que debemos tener claro es que es transitorio, que tiene un final, esto es extremadamente importante para el tema de los nervios de los que hablaba antes. Si en la pareja, en casa, uno se pone muy nervioso por oír los gritos del peque, es momento de pasar con cariño al bebé a otros brazos, e incluso salir a dar un paseo. Este nerviosismo lo capta el bebé y se convierte en un círculo vicioso, el bebé llora, tú te pones más nervios@, y el bebé llora más.

Hay diferencia si es lactancia materna o artificial. Hay miles de estudios al respecto sin conclusiones. Sí es cierto que la mamá que lacta a su recién nacido debería evitar lácteos, chocolate y café en su dieta, ingredientes que pasan por la leche materna alterando la digestión. En caso de lactancia artificial, existen leches especiales para una mejor digestión.

También se recomiendan los probióticos durante largos periodos de tiempo, así como la osteopatía con masajes especiales. Incluso la homeopatía podría ayudar, aunque tampoco se ha podido demostrar con total seguridad. Yo soy de la escuela de utilizar todas las herramientas posibles, y más aún, cuando se trata de cólicos del lactante.

Es importante decir que no todo van a ser cólicos. Lógicamente vuestro pediatra tendrá que haceros las preguntas correspondientes, para asegurarse de que así es, ya que existen otras situaciones médicas, con síntomas similares, que no podemos ignorar, y que incluso pueden convivir con los cólicos. Os doy algunas pinceladas, como por ejemplo la intolerancia a la proteína de la leche de vaca, en estos casos el bebé, aunque tenga apetito, rechaza la toma porque no la tolera. Será el pediatra el que haga el diagnóstico. También podríamos estar hablando de un reflujo gastroesofágico, donde la el contenido de la leche en el estómago, sube con el consiguiente malestar. Y como decía antes, incluso las 3, cólicos, intolerancia y reflujo, podrían darse a la vez.

Destacar como mejor tratamiento, la paciencia, acordaos de que es pasajero, y utilizad todas las herramientas.

Para cualquier consulta contad con nuestro equipo de profesionales en el Espacio Jorge el pediatra, por whatsapp 667719202.

¡Ah! Y recordad que esta noche hay cambio horario. Feliz fin de semana!