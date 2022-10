El cambio horario es obligatorio y siempre se produce en las mismas fechas y horas en el conjunto de la UE, de modo que no existe la posibilidad de que un Estado miembro no aplique este cambio de hora. Cada año se produce el mismo debate de si es adecuado o no cambiar la hora porque ya teníamos nuestro horario adaptado según nuestra jornada laboral y la luz solar. En la consulta lanzada en 2018 por la Comisión Europea en los países miembros, participaron 4,6 millones de personas, con más de un 80% a favor de poner fin a los cambios horarios. Esta normativa tiene como objetivo lograr un ahorro energético y aprovechar las horas de luz natural. Supone además un beneficio para sectores como el transporte y las comunicaciones, para la seguridad vial, las condiciones de trabajo, la salud, el turismo y el ocio, según argumentaba la Comisión Europea en 1999.

Uno de los argumentos que avalan el cambio horario son los datos que aporta el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que estima que el ahorro energético potencial ronda el 5% solo en España. Este porcentaje representa cerca de 350 millones de euros. De esta cantidad, en torno a 100 millones corresponderían al consumo doméstico (unos 7 euros por hogar), y el resto, a la industria o a la iluminación de edificios de servicios. Curiosidades que esconde el cambio horario El cambio horario segrega melatonina , que es la hormona que induce al sueño y al haber más horas de luz se produce más tarde. Si se une esto a que los horarios rutinarios son los mismos, puede llegar a producir cansancio o fatiga.

Se adoptó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial con el objetivo de ahorrar combustible. Lo mismo ocurrió en 1973, durante la crisis del petróleo.

En España se empezó a realizar en 1940 , cuando por afinidad política con Alemania, se adaptó la hora a la del país germano. Otros países afines realizaron lo mismo.

El primer cambio de hora se hizo el 15 de abril de 1918.

Durante la Guerra Civil, el bando republicano tenía un horario y el bando nacional tenía otro . Para los republicanos, el fin de la guerra llegó una hora antes.

Hasta principios del siglo XX, España se regía por el sol. Cada provincia tenía una hora diferente teniendo en cuenta sus coordenadas, ya que en Baleares veían el sol mucho antes que en Galicia. Tras muchos vaivenes, se empezó a aplicar con regularidad en 1973 , durante la crisis del petróleo. La mayoría de los países industrializados adoptaron la medida para hacer frente a la complicada situación.

Windows 95 fue el primero programa informático que cambió automáticamente la hora de sus dispositivos electrónicos. Sin embargo, por un fallo en la programación, sólo cambiaba de hora una vez al año.

El cambio afecta al reloj biológico , especialmente en niños y ancianos.

En caso de que un niño nazca a las 02:55 (horario peninsular) del último domingo de octubre y su hermano gemelo diez minutos después, por el cambio horario serían las 02:05 por lo que este bebé sería legalmente el hermano mayor.

William Willett, un constructor inglés, publicó la idea del cambio horario. Para que no fuera un cambio muy brusco, propuso cambios semanales de 20 minutos.

La aplican 74 países. Japón es el único país industrializado que no se ha sumado a esta normativa.