Fer bon menjar no és sinònim de tenir èxit. Record que fa devers 10 anys varen obrir les portes d’un restaurant. Hi feien tapes, algunes d’aquestes presentades amb alguna filigrana. Hi anàrem a tastar-les i eren bones. El cambrer, que també n’era el propietari, ens va donar molta conversa, però ho associàrem al fet que havia obert feia poc i, per tant, volia fer-se el simpàtic. Un parell de setmanes més tard, hi tornàrem però el propietari continuava essent igual de xerrador. De fet, va ser tan pesat que no hi tornàrem pus perquè allò que la gran majoria de gent cerca quan menja en un restaurant és viure i compartir el moment amb les persones que l’acompanyen a taula, no amb qui t’ha d’atendre. Al restaurant de l’hotel Portixol tenen molt clara la distància que s’ha de tenir amb el comensal: «se li ha de fer cas, mai se l’ha d’interrompre perquè ell és el protagonista», explica Jaime Blázquez, director del restaurant.

Blázquez fa 20 anys que hi treballa. La directora de l’hotel, Christina Ostrem, en fa 23. De fet, la majoria del personal duu un bon grapat d’anys contractat, com el xef, Antoni Jordà, que enguany arriba als devuit de trajectòria professional en aquesta casa. Quan Mikel i Johanna Landstrom varen agafar les regnes de l’hotel, l’any 1999, tenien clar que perquè el negoci funcionàs hi havia d’haver estabilitat i cohesió de grup del personal. Per això, s’han esforçat per motivar-los, perquè se sentin bé fent feina per a ells. Fins i tot els duen de vacances a l’hotel Valluga (que regenten a Àustria) o els organitzen alguna festa al Falcao I, un iot de luxe de 1965, també de la seva propietat.

Johanna i Mikel aterraren a Mallorca el 1990 i es mudaren a Palma el 1996 amb la compra de l’hotel Portixol, per al qual varen deixar la seva feina a l’hotel Sunwing de Cala Bona. Aleshores vivien a Artà, però tenien ganes de traslladar-se a Palma per fer realitat el seu somni: tenir un restaurant i un hotelet. Aquell any, Antoni Bujosa els va vendre el que aleshores era un hostal que ell mateix va inaugurar el 1954, un espai emblemàtic d’un dels barris més emblemàtics de Palma, el Portitxol (amb la ‘t’ que falta al nom de l’hotel). El gastrònom i relacions públiques Pep Sans recorda que Bujosa hi va fer construir el viver més gros de llagostes de Mallorca (que encara es conserva). També recorda que tenia una col·lecció d’àmfores i que s’hi va fer un club de fumadors, «jo mateix en vaig ser campió d’Espanya», recorda. El temps ha passat, els Landstrom hi han deixat la seva empremta i han apostat per fer un hotel de quatre estrelles superior còmode i sostenible, en què hi té cabuda l’art, i que té el restaurant com a mascaró de proa amb l’objectiu que tothom que hi entra s’hi senti a gust.