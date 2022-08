Cada más son más las invitadas que apuestan por looks con pantalón para acudir a cualquier evento, sea una boda, un cóctel de trabajo o una fiesta por la noche. Si el traje chaqueta sastre fue uno de los protagonistas durante la pasada primavera, en verano recurrimos a prendas más sensuales, más frescas y prácticas aunque igualmente apropiadas y cómodas.

El estilo de conjunto pijamero, con colores y estampados vibrantes aúnan comodidad y sofisticación. Desde estampados psicodélicos, pasando por estampados florales o geométricos, monocolor o con combinación multicolor es uno de los preferidos por las prescriptoras de moda y ya es habitual en el street style. Además tienen la enorme ventaja de que quedan bien a todas las siluetas. Encontrarás diferentes versiones, desde la clásica chaqueta fluida estilo pijama que puedes combinar sobre un crop top o modelos novedosos con escote asimétrico. Puedes añadirles complementos sofisticados como un cinturón dorado o uno de plumas.

Lucir un mono en un evento especial es otra de las tendencias que más adeptas va consiguiendo, porque el ir cómodas no está reñido con ir guapas y elegantes. Hay diseños maravillosos que realzan la figura, con escotes y detalles muy especiales que te harán sentir diferente y única. Opta por escotes asimétricos, drapeados, con maxi volantes o halter neck y pantalón pitillo o wide leg.

Mix and match o la combinación perfecta y original de top, blusa o camisa con pantalones pitillo, sastre, campana, wide leg... atrévete con mezclas arriesgadas que quizás no harías durante tu día a día. Puedes utilizar un top con maxivolantes combinado con un pantalón de estampado multicolor, unos pantalones con adornos de plumas y blusa vaporosa larga o añadir tu misma al top más sencillo que encuentres una inmensa flor a la altura del hombro. Añade tus mejores stilettos y un bolso joya y ¡disfruta!

6 Consejos de estilista para estar divina en la playa

A veces necesitamos un poco de inspiración para ir divinas a la playa, con esos looks playeros dignos de publicar en las redes. Y no, no vale ponerte lo primero que pillas. Aquí tienes los 6 tips con los imprescindibles (entre los que puedes elegir) para un día de playa con sobresaliente:

1. Una túnica o kimono estampado (largo o corto), tu eliges. Porque sobre el bikini es la forma más estilosa de pasear por la playa.

2. Una pieza de crochet: un bikini, un top con unos shorts vaqueros, un sombrero tipo casquete de ganchillo o un bucket hat de crochet multicolor. Cualquiera de las opciones te pondrán de inmediato en el top de las tendencias estivales.

3. Una cesta o capazo tamaño XL de rafia.

4. Un pañuelo en el pelo, que podrás utilizar también como si fuese un top o una falda mini.

5. Un vestido vaporoso y semitransparente con sombrero de rafia.

6. Pulseras de hilo…muchas, en colores vibrantes y atrevidos que terminarán tu lookazo en décimas de segundo o, si lo prefieres, añade pulseras tobilleras de cuentas o de temática marina.

Termina tu estilismo con unas Birkenstock, unas alpargatas ibicencas o unas cangrejeras. ¡Ya estás lista!

La manicura francesa multicolor

Nos encantan las manicuras artísticas pero la manicura francesa sigue siendo la más deseada por la mayoría de la mujeres sólo que, para este verano, la manicura francesa multicolor se ha convertido en la estrella indiscutible. Desde las más clásicas con una base de color nude con la línea de colores intensos como el naranja, el verde, el azul o el fucsia u otra, aún más original y que esta ganando cada vez más y más adeptas que consiste en mantener una base de color nude marcando la línea en tonos pastel, pero ¡ojo¡ con la línea de diferentes colores. Un plus de estilo para nuestras uñas a las que, si quieres darles mayor intensidad, puedes cambiar los tonos pastel por tonos flúor.

Contacto para atención personal: www.xiscabosch-asesoradeimagen.com / xiscabosch.asesoradeimagen@gmail.com