Abans de 2019, l’oferta gastronòmica de Cap Vermell Grand Hotel, aleshores sota la firma Hyatt, no cridava l’atenció. L’establiment, que destaca per l’alta qualitat de serveis i equipament, com també en l’atenció que dedica a l’hoste que s’hi allotja, va obrir les portes l’1 de juny de 2016 i ben aviat els seus responsables varen veure que una de les debilitats era la cuina que hi oferien. Per això, els seus gestors varen moure fitxa hàbilment i varen fer l’ullet a Álvaro Salazar, un jove nascut a Jaén el 1985, que tan bon punt va aterrar a Mallorca, en el 2011, va començar a demostrar la seva vàlua en els fogons.

El seu talent va quedar més que patent quan, en un local petit del Port de Pollença, on abans hi havia una gelateria, va començar a rebre premis: va ser guardonat com a Xef de l’any 2017 per l’Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de les Illes Balears (APEGIB), la guia Michelin li va concedir la primera estrella i, un any després, va ser triat Xef de l’Any a Alimentària, amb un jurat format per grans mestres com ara Martín Berasategui, Oriol Castro, Jordi Cruz, entre d’altres.

Álvaro Salazar no ha perdut mai el nord i sempre ha tengut les idees clares: ha sabut on vol anar, a més del com i amb qui, aspectes que han estat fonamentals perquè Salazar brilli amb estrella o sense. Que sempre sàpigues triar i seguir el teu camí, Álvaro!