La empresa balear Mansion Games ha logrado un 1.094% de financiación para su videojuego Operation Highjump: The Fall of Berlin. Este run&gun basado en las resistencias europeas a las tropas nazis ha recaudado 65.650 euros y está previsto que salga al mercado de la mano de PlayStation Talents y Meridiem Games para PC, PlayStation 4 y 5 y Nintendo Switch el próximo año.

“Hemos logrado nuestro objetivo más ambicioso hasta la fecha. Estamos muy agradecidos a todos los patrocinadores, partners y colaboradores que han impulsado la campaña para hacer realidad nuestro proyecto, aunque somos conscientes de que todavía queda mucho trabajo por delante”, ha manifestado Víctor Fernández, cofundador de Mansion Games.

Mansion Games ha conseguido esta financiación a través de una campaña de Kickstarter, una plataforma global de micromecenazgo para proyectos creativos, que se ha financiado en menos de 12 horas consiguiendo un total de 65.650 euros recaudados, ha informado el estudio de desarrollo de videojuegos. Su proyecto, además, ha sido galardonado por la plataforma de Kickstarter con el sello Project We Love otorgado a iniciativas que muestran ejemplos brillantes de creatividad.

Especializado en el desarrollo de videojuegos con universos interactivos de acción y aventura con base transmedia y narrativa cinematográfica, el estudio, ha sido recientemente seleccionado por BerriUp, la mejor aceleradora a nivel nacional según el informe Funcas 2022, ha remarcado la empresa creada en Mallorca.

Tal como explican desde Mansion Games, Operation Highjump: The Fall of Berlin es un juego 2D basado en leyendas de la Segunda Guerra Mundial que fusiona el frenetismo de los clásicos run and gun con la narrativa y puzles de las vídeo-aventuras, y rinde homenaje a los héroes anónimos que formaron las resistencias europeas durante la guerra para conseguir la libertad. “Con una banda sonora firmada por el músico Chris Huelsbeck (Turrican), arte inédito del ilustrador Alfonso Azipri (Lorna y Mot) y animaciones hechas a mano, el juego se presenta como una carta de amor renovada a los videojuegos clásicos”, e incluye textos en inglés, español, alemán, francés, italiano, portugués y catalán, así como audios en castellano e inglés.

Durante los próximos meses, Mansion Games continuará trabajando en finalizar y pulir el título, así como en desarrollar todos los contenidos extra desbloqueados durante la exitosa campaña de micromecenazgo. A través de sus redes sociales anunciará la fecha de lanzamiento así como la de disponibilidad para añadir a wishlist o en reserva para aquellas personas que no lo pudieron patrocinar. La plataforma Kickstarter también informará sobre los avances del juego.